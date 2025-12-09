Piano nazionale esiti 2025 Agenas | le pagelle degli ospedali una sola struttura top in Campania

Tempo di lettura: 2 minuti Sono 15 le strutture ospedaliere in Italia che, valutate su almeno 6 aree cliniche su un totale di 8 prese in considerazione, hanno raggiunto nel 2024 un livello ‘alto’ o ‘molto alto’. Due di queste sono le strutture che però registrano la massima valutazione considerando tutte e 8 le aree indicate: l’Ospedale di Sivigliano in Piemonte e l’Ospedale di Mestre in Veneto. Emerge dal Piano nazionale esiti 2025 presentato da Agenas. Si concentrano soprattutto in Lombardia (con 5 strutture di livello altomolto alto valutate su 6 o 7 aree), Veneto (3 strutture valutate su 6, 7 o 8 aree) ed Emilia Romagna (2 strutture valutate su 6 e 7 aree). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

