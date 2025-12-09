piano delle alienazioni la provincia cerca fondi e ora gli immobili si possono affittare

La Provincia di Pistoia torna a rinnovare il piano delle alienazioni, in cerca di fondi per riequilibrare il bilancio. Tra modifiche e aggiornamenti, ora si prevede anche la possibilità di affittare alcuni immobili, un’alternativa per ottimizzare le risorse e far fronte alle esigenze finanziarie dell’ente.

Pistoia, 9 dicembre 2025 – E' oramai da tempo il "libro dei desiderata" della Provincia e, puntuale, ritorna il piano delle alienazioni che l'ente di piazza San Leone aggiorna e modifica col passare del tempo in attesa di poter introitare, a questo riguardo, fondi che sarebbero fondamentali per l'esiguo bilancio con il quale c'è da fare i conti. Il nuovo piano 2026-2028 mette a bilancio un totale di poco inferiore ai 3 milioni di euro (2.942.512 euro per la precisione) che va a riattualizzare ambiti e beni già descritti in passato con una novità: l'introduzione, per i prossimi due anni, delle valorizzazioni, ovvero quei beni che sono di proprietà della Provincia da destinare a locazione o altre forme di proposta sul mercato.