Piacere consapevole | la community Wyylde per la Giornata dell’Orgasmo

La community esplora strategie quotidiane e storie personali per vivere il piacere in modo pieno e consapevole Il 22 dicembre Wyylde festeggia la giornata mondiale dell’orgasmo. La community più autorevole dedicata alla libertà sessuale, dedica al piacere sessuale racconti e consigli. Gli utenti del social network condividono esperienze personali che confermano quanto evidenziato da James G. Pfaus, neuroscienziato e psicobiologo di fama internazionale: l’orgasmo è un picco cerebrale di ricompensa, dove dopamina, ossitocina e oppioidi endogeni orchestrano sensazioni intense, rilassamento post-orgasmico e motivazione a ripetere l’esperienza (Pfaus, 2025, Orgasms, sexual pleasure, and opioid reward mechanisms). 🔗 Leggi su Newsagent.it

