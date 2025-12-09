Piacere consapevole | la community Wyylde per la Giornata dell’Orgasmo

Newsagent.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La community esplora strategie quotidiane e storie personali per vivere il piacere in modo pieno e consapevole Il 22 dicembre Wyylde festeggia la giornata mondiale dellorgasmo. La community più autorevole dedicata alla libertà sessuale, dedica al piacere sessuale racconti e consigli. Gli utenti del social network condividono esperienze personali che confermano quanto evidenziato da James G. Pfaus, neuroscienziato e psicobiologo di fama internazionale: l’orgasmo è un picco cerebrale di ricompensa, dove dopamina, ossitocina e oppioidi endogeni orchestrano sensazioni intense, rilassamento post-orgasmico e motivazione a ripetere l’esperienza (Pfaus, 2025, Orgasms, sexual pleasure, and opioid reward mechanisms). 🔗 Leggi su Newsagent.it

piacere consapevole la community wyylde per la giornata dell8217orgasmo

© Newsagent.it - Piacere consapevole: la community Wyylde per la Giornata dell’Orgasmo

Sex Toys: la rivoluzione del piacere consapevole

Sotto l’albero spopola il benessere sessuale la guida di Wyylde ai regali più desiderati a Natale - Dai calendari dell’avvento hot, ai sex toys tech e di design, fino all’abbonamento al social network per adulti ... Secondo msn.com