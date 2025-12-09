Piacere consapevole | la community Wyylde per la Giornata dell’Orgasmo
La community esplora strategie quotidiane e storie personali per vivere il piacere in modo pieno e consapevole Il 22 dicembre Wyylde festeggia la giornata mondiale dell’orgasmo. La community più autorevole dedicata alla libertà sessuale, dedica al piacere sessuale racconti e consigli. Gli utenti del social network condividono esperienze personali che confermano quanto evidenziato da James G. Pfaus, neuroscienziato e psicobiologo di fama internazionale: l’orgasmo è un picco cerebrale di ricompensa, dove dopamina, ossitocina e oppioidi endogeni orchestrano sensazioni intense, rilassamento post-orgasmico e motivazione a ripetere l’esperienza (Pfaus, 2025, Orgasms, sexual pleasure, and opioid reward mechanisms). 🔗 Leggi su Newsagent.it
Sex Toys: la rivoluzione del piacere consapevole
Dal rapporto emerge una fotografia del Paese tra desiderio, autonomia femminile, piacere e longevità: la sessualità resta intensa e consapevole ma non mancano i falsi miti ? - facebook.com Vai su Facebook
Sotto l’albero spopola il benessere sessuale la guida di Wyylde ai regali più desiderati a Natale - Dai calendari dell’avvento hot, ai sex toys tech e di design, fino all’abbonamento al social network per adulti ... Secondo msn.com
Avatar 3 le novità di james cameron dopo le reazioni al secondo film jumptheshark.it
Venezuela, Trump sta facendo preparare i piani per il ‘dopo Maduro’ ildifforme.it
Ospedali, la classifica delle migliori strutture in Italia: dai tumori agli infarti, le eccellenze per le ... ilmattino.it
Benfica-Napoli è Mou vs Conte, scintille assicurate: il pronostico gazzetta.it
Achille Lauro arriva a Rimini: il 7 giugno anteprima di “Comuni Immortali” ilrestodelcarlino.it
Masterchef diventa adolescente fra contaminazioni e divertimento: incontro con i giudici chef comingsoon.it