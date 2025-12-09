PhotoSì va a caccia di personale | 15 assunzioni

PhotoSì, azienda di Riccione specializzata in servizi fotografici e stampa, è alla ricerca di nuovo personale. Dopo aver assunto 25 dipendenti a tempo indeterminato e 70 stagionali quest’anno, l’azienda continua la sua espansione in Europa, annunciando 15 nuove assunzioni per sostenere la crescita e le future attività.

L'azienda PhotoSì di Riccione, in forte espansione in tutta Europa, quest'anno ha assunto altri venticinque lavoratori in pianta stabile e settanta per la stagione invernale. Per affrontare il boom di lavoro di questi giorni natalizi ne servirebbero altri quindici da impegnare per un mese, ma non si non si riesce a trovarli. A darne conferma è Andrea Mainetti, ceo di PhotoSì, tuttora alla ricerca di personale. "Nel nostro caso non servono specializzazioni, perché alla formazione pensiamo noi in azienda. Il lavoro è bellissimo, si tratta di confezionare i fotolibri che realizziamo con l' intelligenza artificiale e con macchine automatiche, che però vanno seguite e presidiate da persone.

