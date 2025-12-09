St. Polten Juventus Women 0-2 LIVE: Vangsgaard e Beccari si divorano ...David deve giocare di più? Spalletti manda un messaggio al canadese: ...Guerra in Ucraina, l’ultimatum di Trump a ZelenskyA Palermo parte "Un inverno senza gabbie": invito all'adozione dei ...Rifiuti, sciopero Asia: ecco quando non verrà effettuata la raccoltaAi Magazzini del Cotone arriva il Mistica Festival 2025 con incontri, ...L'Albero di Natale e il Presepe illuminano il Campo Laudato Si'Natale in ludoteca per i bambini e visita al Bosco delle Favole per i ...L’Emilia-Romagna è la Regione più digitalizzata d’ItaliaMagia di Natale a Valenzano: mercatino, laboratori, Santa Claus ed ...«Little Disasters»: tra maternità e dilemmi familiari la nuova serie ...Inter-Liverpool LIVE, risultato in diretta della partita di Champions ...Nobel, è giallo sulla presenza di Machado alla cerimonia: oggi ...Incontro Zelensky-Meloni, presidente ucraino apre a elezioni dopo ...WhatsApp, il trucco per tutelare la privacy: che novitàLupin 4: svelata la data di uscita su NetflixIdee regalo Natale 2025: i migliori prodotti audioFinti "uffici bollette" e offerte (s)convenienti: maxi multe a sei ...? LIVE! Atalanta-Chelsea, tutti gli aggiornamenti in direttaMeloni non cambia idea sull’Ucraina: serve unità tra Usa e UePallanuoto femminile, sconfitta a tavolino per il Rapallo nel terzo ...LIVE Sankt Pölten-Juventus 0-2, Champions League calcio femminile in ...James Cameron parla della resistenza incontrata per produrre Avatar 4 ...Darren Aronofsky parla dell’accordo Netflix-Warner Bros e dei rischi ...Reclutamento universitario, meno burocrazia, più autonomia agli ...Donna investita da pirata della strada ‘pentito’, la donna è ancora ...Simbolotto, estrazione di oggi 9 dicembre 2025 | LottoEstrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 9 ...Estrazione Eurojackpot: i numeri vincenti estratti oggi, 9 dicembre ...Formazioni Ufficiali Inter Liverpool, le scelte dei due tecnici per ...Diretta gol Champions League LIVE, in attesa di Inter e Atalanta c’è ...Formazioni Ufficiali Atalanta Chelsea, le scelte dei due tecnici per ...Fico governatore, mannaia su consiglieri e candidati non eletti: e il ...Conte in conferenza alla vigilia di Benfica-Napoli (LIVE)Ucraina: Londra, 'morto soldato Gb mentre partecipava a un test di ...Donne violentate dagli islamisti, Capezzone al Tg4: «Al loro dolore ...Funerale Sandro Giacobbe, le parole commosse del figlio Andrea e ...È Sempre Cartabianca: Del Debbio, Giordano e Sommi tra gli ospiti#IORESTO incontra Francesco Bevilacqua: Un viaggio tra cammini e ...Uomini e Donne anticipazioni: Flavio annuncia che la scelta è vicina, ...Visions - Passione mortale, la recensione: eros e mistero in un ...Avengers: Doomsday, svelata la durata del primo teaser trailerDimarco: “Dobbiamo fare una grande partita. Io cerco sempre di…”Questo è il borgo della Spagna in cui respirare la vera magia del ...Atalanta-Chelsea (Champions League, 09-12-2025 ore 21:00): formazioni ...Formazioni ufficiali Inter Liverpool, le scelte di Chivu e Slot: la ...Dimarco a Inter TV: «Cerco sempre di migliorarmi, dobbiamo continuare ...Dimarco a Sky: «Liverpool squadra forte, ecco cosa dovremo fare oggi. ...St. Polten Juventus Women 0-2 LIVE: comincia la ripresaGiudice Sportivo: multa alla Juventus dopo la partita con il Napoli. ...Giornale radio del pomeriggio, martedì 9 dicembrePadel, la Coppa dei Club Msp Umbria: risultati e classifiche dopo la ...Università Lumsa, inaugurato l'anno accademico 2025/2026Natale al Diocesano: attività per scuole e famiglie e mostra di ...Capodanno, si attende il concerto ma dodici mesi dopo il progetto per ...Boom di visitatori ad Artigianato in fiera per Animautentica CalabriaCibi ultraprocessati, perché aumentano il rischio di obesità, diabete ...Sequestrati 55 kg di prodotti ittici tra polipi, seppe e calamariGuida con una patente falsa: 45enne pizzicata e denunciata dalla ..."Maratone del sesso" alla consigliera. Poi Mentana la chiama: "Non ...Notte con Delitto: il 10 dicembre alla Vineria Popolare a LecceGrande Festa di Natale al Baby Party: appuntamento il 16 dicembreVenerdì sera Pisa in trasferta al Via del Mare, settore ospiti chiuso ...Latin Style, atleta di 9 anni vice campionessa del mondo???? ????? – Monopoli la città grecaSanda Necole va pe mareGita al faro - visita al faro di BariDal parcheggio di Santo Spirito alla manutenzione di verde e ...Bari arcana: il diavolo sulla spallaL’eleganza nascosta di palazzo FizzarottiBovino e la valle del Cervaro: tra storia, natura e tradizioniPuglia trekking – tra culto e grotte (Ostuni)Puglia archeotrekking – tra boschi e jazzi di Castel del MonteAlla scoperta di Spinazzola anticaPietrastornina, i consiglieri chiedono urgenti interventi di pulizia ...Stalking ad Avellino: confermata la condanna per un 55enneL'Arezzo dopo Livorno: la fiducia che serve, il mercato e i segnali ...L’estorsione finiva direttamente in fattura: confiscati 6 ...Bollo auto, dal 31 dicembre 2025 la svolta: la nuova legge cambia ...Morgan, si ferma il processo per stalking: sarà la Corte ..."Nel nido dei serpenti", il nuovo fumetto di Zerocalcare contro ...L'inchiesta Qatargate si ribalta, indagati gli agenti dei servizi ...Torino-Milan, Bonan: “Allegri molto bravo a leggere la partita e ad ...LIVE Sankt Pölten-Juventus 0-2, Champions League calcio femminile in ...Al via la seconda edizione del concorso “No alla droga, no ad ogni ...La rinascita di Natan: da riserva al Napoli ad obiettivo della PremierProdi riceve premio Ispi: Trump odia l'Ue, ma il suo declino è colpa ...Monti ricorda patto "involtino primavera": Con Prodi ci accordammo su ...Prodi: Trump odia la democrazia e l'Ue che considera un impiccio – Il ...«Sparerei in bocca ai musulmani», Vittorio Feltri condannato per ...Un soldato britannico è morto in Ucraina: «Tragico incidente durante ...Il neo governatore del Veneto Stefani lascia la Camera: le suppletive ...Manovra, Tajani: "Lavoriamo per il ceto medio e le imprese" – Il videoLollobrigida: Su green deal cambio di rotta radicale grazie ...Lollobrigida: Impatto dazi Usa nel settore agroalimentare non sarà ...Manovra, Tajani: Governo va nella giusta direzione. Siamo tutti ...Sinner, il commento bollente di Jasmine Paolini: "Mi fa impazzire..."Ddl stupro, Roia in audizione in Senato: “Giusto introdurre il ...Pietro Delle Piane smentisce Antonella Elia: “Monica Setta? Sempre ...La Pennicanza, Fiorello affonda la sinistra: "Bei democratici... e ...Sky sotto accusa: multa Antitrust da 3,2 milioni per pratiche ...Scuola: dall'infanzia alle medie, arrivano i nuovi programmiMeteo Natale stravolto: nessun vero inverno in arrivo e solo piogge ...Italia al caldo fuori stagione: inverno in pausa e zero termico da ...Famiglia del bosco, l’avvocata Solinas rompe il silenzio: ...Incontro riservato a Vasto: silenzio dei diplomatici australiani ..."Qualcuno lo ha tenuto appeso fuori dalla finestra”: David Rossi, la ...Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 19:40Carbone, mister Primavera: “I ragazzi hanno meritato il passaggio del ...Uomini e Donne registrazione 9 Dicembre 2025: le anticipazioniPlayStation Wrap-Up 2025 è ora disponibile con le statistiche ...Condò analizza: «Liverpool in crisi? Scossi dal caso Salah ma il vero ...Pagelle St. Polten Juventus Women: TOP e FLOP dopo il primo tempoSt. Polten Juventus Women 0-2 LIVE: Vangsgaard-Girelli INTERVALLOMedio Oriente, notte di paura per la parrocchia di GazaGiornalista norvegese: “La UE opera come la mafia”Natale a Viterbo, un "villaggio" per grandi e piccini a piazza del ...11 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo ...Ospedale di Perugia, due nuovi servizi per i pazienti di oncologia e ...A Monza sciopero generale: la città blindata per il maxi corteoLe notizie più importanti di oggi 9 dicembre 2025 a Latina e in ...Alessandra Libertini, la scrittrice di Latina finalista al premio ...Messa in sicurezza delle scuole: l'Amministrazione si candida a un ...San Pietro Vernotico onora gli eroi antimafia: vie intitolate alla ...Sospeso il processo per stalking di Morgan, Angelica Schiatti: ...Kate Winslet contro la chirurgia estetica: “Dobbiamo essere ...L'inchiesta Qatargate si ribalta, indagati gli agenti dei servizi ...Il cervello cresce e invecchia, i 4 compleanni importanti per la ...Chiaravalle, cerca di rubare due bici: arrestato, resta in carcereCalcio, Spalletti sprona la Juve: “Serve continuità”Antitrust avvia indagini su Swatch e CitizenA San Lupo protagonisti i prodotti del sannio, l’iniziativa di Pro ...Diretta gol Champions League LIVE, in attesa di Inter e Atalanta c’è ...Ucraina: sondaggio, in future elezioni Zelensky prenderebbe soltanto ...Auto: Borse fredde su collaborazione Ford-Renault, aspettando ...“È una vergogna!”. Io Sono Farah, i nuovi cambiamenti di Mediaset: ...Caso dei “bimbi nel bosco”: la scuola al centro delle decisioni sul ...Piccone contro la gettoniera: colpo all’autolavaggio e arresto lampo ...Gran Sasso, venti giorni di mistero: ricerche serrate per ritrovare ...Neve da record e impianti riaperti: assalto di sciatori sul Gran Sasso"Qualcuno lo ha tenuto per un polso”: David Rossi, la commissione ...Traffico Roma del 09-12-2025 ore 19:30Tommi Makinen torna su una Toyota WRCNetflix ha definito “minore” la divisione gaming di Warner Bros. e ...Giudice Sportivo Serie A, seconda sanzione per Akanji: squalifica e ...Allenamento Pafos pre Juve: la rifinitura alla vigilia di Champions, ...St. Polten Juventus Women 0-2 LIVE: Girelli raddoppia dal dischettoKalulu a Sky: «Col Pafos partita pericolosa. Vogliamo dimostrare che ...Gemelle Kessler, Bild: “Sepoltura in cerimonia segreta secondo le ...Novate Mezzola: auto esce di strada e finisce in bilico su una ...

Calcio, Spalletti sprona la Juve: "Serve continuità"

Calcio, Spalletti sprona la Juve: “Serve continuità”

Roma, 9 dic. (askanews) – Alla vigilia della sfida europea contro il Pafos, Luciano Spalletti ha ... ► ildenaro.it

Guerra in Ucraina, l'ultimatum di Trump a Zelensky

Guerra in Ucraina, l’ultimatum di Trump a Zelensky

Durante un colloquio telefonico durato due ore, avvenuto sabato scorso, gli emissari Steve Witkoff ... ► lettera43.it

È Sempre Cartabianca: Del Debbio, Giordano e Sommi tra gli ospiti

È Sempre Cartabianca: Del Debbio, Giordano e Sommi tra gli ospiti

Bianca Berlinguer torna questa sera, martedì 9 dicembre, con un nuovo appuntamento di È Sempre Cart... ► davidemaggio.it

Uomini e Donne registrazione 9 Dicembre 2025: le anticipazioni

Uomini e Donne registrazione 9 Dicembre 2025: le anticipazioni

La registrazione di martedì 9 dicembre 2025 riporta in studio dinamiche molto attese. Nel parterre ... ► anticipazionitv.it

L

L'inchiesta Qatargate si ribalta, indagati gli agenti dei servizi belgi per la fuga di notizie

La fuga di notizie sullo scandalo Qatargate rischia ora di costare cara ad alcuni degli agenti che... ► today.it

Incontro Zelensky Meloni, presidente ucraino apre a elezioni dopo frasi di Trump: "Sono pronto, su negoziati di pace mi fido della premier"

Incontro Zelensky Meloni, presidente ucraino apre a elezioni dopo frasi di Trump: "Sono pronto, su negoziati di pace mi fido della premier"

Zelensky apre a elezioni dopo frasi di Trump: "L'Ucraina deve andare a elezioni, altrimenti come s... ► ilgiornaleditalia.it

Sospeso il processo per stalking di Morgan, Angelica Schiatti: "Ho paura, è una sconfitta per tutte le donne"

Sospeso il processo per stalking di Morgan, Angelica Schiatti: “Ho paura, è una sconfitta per tutte le donne”

Angelica Schiatti commenta a Fanpage.it la decisione del Tribunale di Lecco di accogliere l'eccezio... ► fanpage.it

Donna investita da pirata della strada 'pentito', la donna è ancora in rianimazione

Donna investita da pirata della strada ‘pentito’, la donna è ancora in rianimazione

Bologna, 9 dicembre 2025 - E' ancora ricoverata all'ospedale Maggiore di Bologna, in rianimazione e... ► ilrestodelcarlino.it

Incontro riservato a Vasto: silenzio dei diplomatici australiani sulla "famiglia del bosco"

Incontro riservato a Vasto: silenzio dei diplomatici australiani sulla “famiglia del bosco”

Chieti - I rappresentanti dell’Ambasciata d’Australia lasciano la casa famiglia senza rilasciare co... ► abruzzo24ore.tv

Bari arcana: il diavolo sulla spalla

Bari arcana: il diavolo sulla spalla

Sabato 13 – ore 17.30 Bari Arcana: il Diavolo sulla SpallaUn percorso immerso nel lato più enigmat... ► baritoday.it

Scuola: dall

Scuola: dall'infanzia alle medie, arrivano i nuovi programmi

AGI - "Con la firma delle nuove Indicazioni nazionali si volta pagina. Dal prossimo anno scolastico... ► agi.it

Lupin 4: svelata la data di uscita su Netflix

Lupin 4: svelata la data di uscita su Netflix

Lupin 4, c'è la data di uscita ufficiale. Il ladro gentiluomo più amato del piccolo schermo sta pe... ► today.it

Auto: Borse fredde su collaborazione Ford Renault, aspettando Bruxelles

Auto: Borse fredde su collaborazione Ford Renault, aspettando Bruxelles

Parigi, 9 dic. - (Adnkronos) - Dopo un entusiasmo iniziale, i mercati hanno reagito con estrema cau... ► iltempo.it

Meteo Natale stravolto: nessun vero inverno in arrivo e solo piogge sparse a metà mese

Meteo Natale stravolto: nessun vero inverno in arrivo e solo piogge sparse a metà mese

Roma - Le ultime analisi indicano alta pressione persistente, ritorno di variabilità dal 15 dicembr... ► abruzzo24ore.tv

Atalanta Chelsea (Champions League, 09 12 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Atalanta Chelsea (Champions League, 09 12 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

L’Atalanta attende il Chelsea alla New Balance Arena per il sesto turno del girone unico della UEFA... ► infobetting.com

Sky sotto accusa: multa Antitrust da 3,2 milioni per pratiche scorrette su prezzi e offerte agli abbonati

Sky sotto accusa: multa Antitrust da 3,2 milioni per pratiche scorrette su prezzi e offerte agli abbonati

AGCM contesta a Sky e NOW aumenti poco trasparenti, promesse di retention non mantenute e comunica... ► digital-news.it

Ucraina: sondaggio, in future elezioni Zelensky prenderebbe soltanto il 20% dei voti

Ucraina: sondaggio, in future elezioni Zelensky prenderebbe soltanto il 20% dei voti

Kiev, 9 dic. (Adnkronos) - Appena il 20,3% degli ucraini voterebbe oggi per Volodymyr Zelensky alle... ► iltempo.it

Puglia archeotrekking – tra boschi e jazzi di Castel del Monte

Puglia archeotrekking – tra boschi e jazzi di Castel del Monte

Domenica 14 dicembre – Puglia ArcheoTrekkingOre 10:00 – Tra Boschi e Jazzi di Castel del MonteUn p... ► baritoday.it

Università Lumsa, inaugurato l

Università Lumsa, inaugurato l'anno accademico 2025/2026

L’Università Lumsa ha inaugurato nella giornata di martedì 9 dicembre l’anno accademico 2025/2026 ... ► romatoday.it

Notte con Delitto: il 10 dicembre alla Vineria Popolare a Lecce

Notte con Delitto: il 10 dicembre alla Vineria Popolare a Lecce

LECCE - Improvvisart ritorna con la Notte con Delitto alla Vineria Popolare. Appuntamento Mercoled... ► lecceprima.it

"Maratone del sesso" alla consigliera. Poi Mentana la chiama: "Non ricordo la frase ma sono parole gravi"

"Maratone del sesso" alla consigliera. Poi Mentana la chiama: "Non ricordo la frase ma sono parole gravi"

Scoppia la pace tra il giornalista Enrico Mentana e la consigliera comunale di Milano del Pd Simon... ► milanotoday.it

Condò analizza: «Liverpool in crisi? Scossi dal caso Salah ma il vero motivo è un altro»

Condò analizza: «Liverpool in crisi? Scossi dal caso Salah ma il vero motivo è un altro»

di Redazione Inter News 24Il noto giornalista Paolo Condò ha commentato il momento del Liverpool att... ► internews24.com

Netflix ha definito "minore" la divisione gaming di Warner Bros. e non gli attribuito valore

Netflix ha definito “minore” la divisione gaming di Warner Bros. e non gli attribuito valore

Netflix ha sorpreso il settore definendo “minore” la divisione gaming di Warner Bros. nell’ambito d... ► game-experience.it

Bollo auto, dal 31 dicembre 2025 la svolta: la nuova legge cambia tutto

Bollo auto, dal 31 dicembre 2025 la svolta: la nuova legge cambia tutto

Ci sono novità per quanto riguarda il bollo auto. La svolta arriva dal 31 dicembre 2025, con la nuo... ► cityrumors.it

Padel, la Coppa dei Club Msp Umbria: risultati e classifiche dopo la penultima giornata

Padel, la Coppa dei Club Msp Umbria: risultati e classifiche dopo la penultima giornata

Il 6 e 7 dicembre appena trascorsi si è giocato la sesta di campionato, penultima di campionato pe... ► ternitoday.it

Antitrust avvia indagini su Swatch e Citizen

Antitrust avvia indagini su Swatch e Citizen

Roma, 9 dic. (askanews) – L’Antitrust ha annunciato l’avvio un procedimento istruttorio nei confr... ► ildenaro.it

Le notizie più importanti di oggi 9 dicembre 2025 a Latina e in provincia

Le notizie più importanti di oggi 9 dicembre 2025 a Latina e in provincia

Le notizie di oggi a Latina e nel resto della provincia: in breve il racconto di questo martedì 9 ... ► latinatoday.it

Monti ricorda patto "involtino primavera": Con Prodi ci accordammo su nomine Ue al ristorante cinese – Il video

Monti ricorda patto "involtino primavera": Con Prodi ci accordammo su nomine Ue al ristorante cinese – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2025 "Mi invitò a Roma in un modesto ristorante cinese e con abi... ► open.online

La Pennicanza, Fiorello affonda la sinistra: "Bei democratici... e ora insultatemi pure"

La Pennicanza, Fiorello affonda la sinistra: "Bei democratici... e ora insultatemi pure"

Nuova puntata de La Pennicanza, il programma di Fiorello e Biggio in onda dal lunedì al venerdì all... ► liberoquotidiano.it

Messa in sicurezza delle scuole: l

Messa in sicurezza delle scuole: l'Amministrazione si candida a un avviso pubblico

BRINDISI - Lavori pubblici nelle scuole: l'Amministrazione comunale di Brindisi si candida a un av... ► brindisireport.it

Gran Sasso, venti giorni di mistero: ricerche serrate per ritrovare il 44enne scomparso

Gran Sasso, venti giorni di mistero: ricerche serrate per ritrovare il 44enne scomparso

L'Aquila - Soccorritori impegnati su creste e canaloni del massiccio con droni, corde fisse, tecnol... ► abruzzo24ore.tv

Natale al Diocesano: attività per scuole e famiglie e mostra di presepi della collezione Ninì Sapone

Natale al Diocesano: attività per scuole e famiglie e mostra di presepi della collezione Ninì Sapone

Il Museo diocesano di Reggio Calabria rinnova alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria I g... ► reggiotoday.it

Famiglia del bosco, l'avvocata Solinas rompe il silenzio: "Collaborazione totale, ricongiungimento d

Famiglia del bosco, l’avvocata Solinas rompe il silenzio: “Collaborazione totale, ricongiungimento d

Chieti - La legale sottolinea l’impegno della coppia anglo-australiana, ribadisce che i figli resta... ► abruzzo24ore.tv

Cibi ultraprocessati, perché aumentano il rischio di obesità, diabete e malattie cardiache

Cibi ultraprocessati, perché aumentano il rischio di obesità, diabete e malattie cardiache

Negli ultimi anni, gli alimenti ultraprocessati – snack confezionati, bevande zuccherate, piatti p... ► napolitoday.it

Lollobrigida: Impatto dazi Usa nel settore agroalimentare non sarà drammatico, sistema è resiliente – Il video

Lollobrigida: Impatto dazi Usa nel settore agroalimentare non sarà drammatico, sistema è resiliente – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2025 "L'impatto dei dazi sul settore agroalimentare che tutti te... ► open.online

Manovra, Tajani: Governo va nella giusta direzione. Siamo tutti d'accordo – Il video

Manovra, Tajani: Governo va nella giusta direzione. Siamo tutti d'accordo – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2025 “Sulle banche mi pare si sia arrivati ad un accordo. L’orie... ► open.online

Giornale radio del pomeriggio, martedì 9 dicembre

Giornale radio del pomeriggio, martedì 9 dicembre

Tutta l’informazione del giorno nel GR di LaPresse Questo articolo Giornale radio del pomeriggio, m... ► lapresse.it

Kate Winslet contro la chirurgia estetica: "Dobbiamo essere vere, l'autostima non dipende dall'aspetto"

Kate Winslet contro la chirurgia estetica: “Dobbiamo essere vere, l’autostima non dipende dall’aspetto”

Kate Winslet ha sempre rifiutato ogni tipo di ritocco. La preoccupa molto l'attuale ossessione per ... ► fanpage.it

St. Polten Juventus Women 0 2 LIVE: Girelli raddoppia dal dischetto

St. Polten Juventus Women 0 2 LIVE: Girelli raddoppia dal dischetto

di Mauro MunnoSt. Polten Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del m... ► juventusnews24.com

"È una vergogna!". Io Sono Farah, i nuovi cambiamenti di Mediaset: quando va in onda e quanto dura. Fan infuriati

“È una vergogna!”. Io Sono Farah, i nuovi cambiamenti di Mediaset: quando va in onda e quanto dura. Fan infuriati

Cambio di rotta per la programmazione di Io Sono Farah su Canale 5 e, come spesso accade con le ser... ► caffeinamagazine.it

WhatsApp, il trucco per tutelare la privacy: che novità

WhatsApp, il trucco per tutelare la privacy: che novità

Nuovi aggiornamenti di WhatsApp ma non tutti gradiscono. Puoi decidere di eliminare questa nuova e ... ► temporeale.info

L

L'Arezzo dopo Livorno: la fiducia che serve, il mercato e i segnali da ascoltare

L'imbattibilità esterna dell'Arezzo è caduta alla nona trasferta stagionale. La sconfitta fuori ca... ► arezzonotizie.it

Grande Festa di Natale al Baby Party: appuntamento il 16 dicembre

Grande Festa di Natale al Baby Party: appuntamento il 16 dicembre

NARDO' - Il periodo più magico dell’anno si avvicina e Baby Party ha preparato un evento speciale ... ► lecceprima.it

Kalulu a Sky: «Col Pafos partita pericolosa. Vogliamo dimostrare che la sconfitta di Napoli è stata un episodio»

Kalulu a Sky: «Col Pafos partita pericolosa. Vogliamo dimostrare che la sconfitta di Napoli è stata un episodio»

di Redazione JuventusNews24Pierre Kalulu, giocatore della Juventus, ha parlato a Sky alla vigilia di... ► juventusnews24.com

Pietrastornina, i consiglieri chiedono urgenti interventi di pulizia su strada Campitelli/Acqua delle Vene e Torrente San Martino

Pietrastornina, i consiglieri chiedono urgenti interventi di pulizia su strada Campitelli/Acqua delle Vene e Torrente San Martino

Pietrastornina, 9 dicembre 2025 – I consiglieri comunali del gruppo “Scegliamo Pietrastornina” han... ► avellinotoday.it

Chiaravalle, cerca di rubare due bici: arrestato, resta in carcere

Chiaravalle, cerca di rubare due bici: arrestato, resta in carcere

CHIAVARALLE (Ancona), 9 dicembre 2025 - Mattinata movimentata a Chiaravalle, dove l'intervento tempe... ► ilrestodelcarlino.it

Meloni non cambia idea sull'Ucraina: serve unità tra Usa e Ue

Meloni non cambia idea sull’Ucraina: serve unità tra Usa e Ue

Non ha cambiato idea sui tavoli diplomatici per la guerra in Ucraina Giorgia Meloni, né dopo la pri... ► formiche.net

Allenamento Pafos pre Juve: la rifinitura alla vigilia di Champions, c'è anche David Luiz sul prato dell'Allianz Stadium – FOTO e VIDEO

Allenamento Pafos pre Juve: la rifinitura alla vigilia di Champions, c’è anche David Luiz sul prato dell’Allianz Stadium – FOTO e VIDEO

di Marco BaridonAllenamento Pafos pre Juve: la rifinitura dei ciprioti alla vigilia del sesto match ... ► juventusnews24.com

Reclutamento universitario, meno burocrazia, più autonomia agli atenei: stop al "limbo" degli abilitati. Cosa promette prevede la riforma

Reclutamento universitario, meno burocrazia, più autonomia agli atenei: stop al “limbo” degli abilitati. Cosa promette prevede la riforma

Il disegno di legge sul reclutamento universitario approvato in prima lettura dal Senato interviene... ► orizzontescuola.it

Giudice Sportivo: multa alla Juventus dopo la partita con il Napoli. Lancio oggetti e cori dal settore ospiti, cosa è successo

Giudice Sportivo: multa alla Juventus dopo la partita con il Napoli. Lancio oggetti e cori dal settore ospiti, cosa è successo

di Redazione JuventusNews24Giudice Sportivo: multa alla Juventus dopo la partita con il Napoli. Lanc... ► juventusnews24.com

Italia al caldo fuori stagione: inverno in pausa e zero termico da quota record

Italia al caldo fuori stagione: inverno in pausa e zero termico da quota record

Roma - Masse d’aria subtropicali innalzano lo zero termico oltre i 3200 metri, con clima autunnale ... ► abruzzo24ore.tv

San Pietro Vernotico onora gli eroi antimafia: vie intitolate alla memoria di chi scelse la giustizia

San Pietro Vernotico onora gli eroi antimafia: vie intitolate alla memoria di chi scelse la giustizia

SAN PIETRO VERNOTICO– L'amministrazione comunale di San Pietro Vernotico ha compiuto un passo sign... ► brindisireport.it

Piccone contro la gettoniera: colpo all'autolavaggio e arresto lampo in zona industriale

Piccone contro la gettoniera: colpo all’autolavaggio e arresto lampo in zona industriale

L'Aquila - L’allarme di videosorveglianza, l’intervento coordinato di Polizia e Carabinieri e i det... ► abruzzo24ore.tv

Un soldato britannico è morto in Ucraina: «Tragico incidente durante il test di una nuova arma»

Un soldato britannico è morto in Ucraina: «Tragico incidente durante il test di una nuova arma»

Un soldato britannico è morto questa mattina in Ucraina. L’uomo – o la donna, né l’identità né il ... ► open.online

Ucraina: Londra,

Ucraina: Londra, 'morto soldato Gb mentre partecipava a un test di armi'

Londra, 9 dic. (Adnkronos/Afp) - Un membro delle forze armate britanniche è morto in un incidente i... ► iltempo.it

"Qualcuno lo ha tenuto per un polso": David Rossi, la commissione batte decisa la pista dell'omicidio

"Qualcuno lo ha tenuto per un polso”: David Rossi, la commissione batte decisa la pista dell’omicidio

Siena, 9 dicembre 2025 – "La pista adesso è quella dell'omicidio o dell'omicidio come conseguenza d... ► lanazione.it

La rinascita di Natan: da riserva al Napoli ad obiettivo della Premier

La rinascita di Natan: da riserva al Napoli ad obiettivo della Premier

Natan sembrerebbe essersi definitivamente consacrato con la maglia del Real Betis, tanto che ... ► dailynews24.it

A Palermo parte "Un inverno senza gabbie": invito all

A Palermo parte "Un inverno senza gabbie": invito all'adozione dei cani del rifugio di viale Diana

La Lega nazionale per la difesa del cane Animal Protection lancia “Un inverno senza gabbie”, la ca... ► palermotoday.it

L'estorsione finiva direttamente in fattura: confiscati 6 milioni a imprenditore vicino al clan

L’estorsione finiva direttamente in fattura: confiscati 6 milioni a imprenditore vicino al clan

La Cassazione ha sancito la confisca definitiva per beni per 6 milioni di euro ad un imprenditore r... ► fanpage.it

Boom di visitatori ad Artigianato in fiera per Animautentica Calabria

Boom di visitatori ad Artigianato in fiera per Animautentica Calabria

“Nel week-end del ponte dell’Immacolata il padiglione Calabria è stato fra i più visitati di Fiera... ► reggiotoday.it

Fico governatore, mannaia su consiglieri e candidati non eletti: e il figlio di Mastella rimane fuori

Fico governatore, mannaia su consiglieri e candidati non eletti: e il figlio di Mastella rimane fuori

Nel giorno della sua proclamazione ufficiale a governatore della Campania, Roberto Fico ribadisce l... ► thesocialpost.it

Simbolotto, estrazione di oggi 9 dicembre 2025 | Lotto

Simbolotto, estrazione di oggi 9 dicembre 2025 | Lotto

Estrazione Simbolotto di oggi, 9 dicembre 2025 LOTTO SIMBOLOTTO – Questa sera, 9 dicembre 2025, all... ► tpi.it