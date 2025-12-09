Leggi le notizie dell'Ultima OraLa notizia che stai cercando non è aggiornata o non è più raggiungibile!
Nzola salta la Juventus: stangata del Giudice Sportivo dopo il rosso rimediato per il fallaccio col Parma juventusnews24.com
Idroelettrico, tecnologia che guarda al futuro laverita.info
St. Polten Juventus Women 0-1 LIVE: Vangsgaard segna e poi prende la traversa juventusnews24.com
Investita da pirata della strada ‘pentito’, la donna è ancora in rianimazione ilrestodelcarlino.it
Giornalista norvegese: “La UE opera come la mafia” imolaoggi.it
Simbolotto, estrazione di oggi 9 dicembre 2025 | Lotto tpi.it
Calcio, Spalletti sprona la Juve: “Serve continuità”
Roma, 9 dic. (askanews) – Alla vigilia della sfida europea contro il Pafos, Luciano Spalletti ha ... ► ildenaro.it
Guerra in Ucraina, l’ultimatum di Trump a Zelensky
Durante un colloquio telefonico durato due ore, avvenuto sabato scorso, gli emissari Steve Witkoff ... ► lettera43.it
È Sempre Cartabianca: Del Debbio, Giordano e Sommi tra gli ospiti
Bianca Berlinguer torna questa sera, martedì 9 dicembre, con un nuovo appuntamento di È Sempre Cart... ► davidemaggio.it
Uomini e Donne registrazione 9 Dicembre 2025: le anticipazioni
La registrazione di martedì 9 dicembre 2025 riporta in studio dinamiche molto attese. Nel parterre ... ► anticipazionitv.it
L'inchiesta Qatargate si ribalta, indagati gli agenti dei servizi belgi per la fuga di notizie
La fuga di notizie sullo scandalo Qatargate rischia ora di costare cara ad alcuni degli agenti che... ► today.it
Incontro Zelensky Meloni, presidente ucraino apre a elezioni dopo frasi di Trump: "Sono pronto, su negoziati di pace mi fido della premier"
Zelensky apre a elezioni dopo frasi di Trump: "L'Ucraina deve andare a elezioni, altrimenti come s... ► ilgiornaleditalia.it
Sospeso il processo per stalking di Morgan, Angelica Schiatti: “Ho paura, è una sconfitta per tutte le donne”
Angelica Schiatti commenta a Fanpage.it la decisione del Tribunale di Lecco di accogliere l'eccezio... ► fanpage.it
Incontro riservato a Vasto: silenzio dei diplomatici australiani sulla “famiglia del bosco”
Chieti - I rappresentanti dell’Ambasciata d’Australia lasciano la casa famiglia senza rilasciare co... ► abruzzo24ore.tv
Bari arcana: il diavolo sulla spalla
Sabato 13 – ore 17.30 Bari Arcana: il Diavolo sulla SpallaUn percorso immerso nel lato più enigmat... ► baritoday.it
Scuola: dall'infanzia alle medie, arrivano i nuovi programmi
AGI - "Con la firma delle nuove Indicazioni nazionali si volta pagina. Dal prossimo anno scolastico... ► agi.it
Lupin 4: svelata la data di uscita su Netflix
Lupin 4, c'è la data di uscita ufficiale. Il ladro gentiluomo più amato del piccolo schermo sta pe... ► today.it
Auto: Borse fredde su collaborazione Ford Renault, aspettando Bruxelles
Parigi, 9 dic. - (Adnkronos) - Dopo un entusiasmo iniziale, i mercati hanno reagito con estrema cau... ► iltempo.it
Meteo Natale stravolto: nessun vero inverno in arrivo e solo piogge sparse a metà mese
Roma - Le ultime analisi indicano alta pressione persistente, ritorno di variabilità dal 15 dicembr... ► abruzzo24ore.tv
Atalanta Chelsea (Champions League, 09 12 2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici
L’Atalanta attende il Chelsea alla New Balance Arena per il sesto turno del girone unico della UEFA... ► infobetting.com
Sky sotto accusa: multa Antitrust da 3,2 milioni per pratiche scorrette su prezzi e offerte agli abbonati
AGCM contesta a Sky e NOW aumenti poco trasparenti, promesse di retention non mantenute e comunica... ► digital-news.it
Ucraina: sondaggio, in future elezioni Zelensky prenderebbe soltanto il 20% dei voti
Kiev, 9 dic. (Adnkronos) - Appena il 20,3% degli ucraini voterebbe oggi per Volodymyr Zelensky alle... ► iltempo.it
Puglia archeotrekking – tra boschi e jazzi di Castel del Monte
Domenica 14 dicembre – Puglia ArcheoTrekkingOre 10:00 – Tra Boschi e Jazzi di Castel del MonteUn p... ► baritoday.it
Università Lumsa, inaugurato l'anno accademico 2025/2026
L’Università Lumsa ha inaugurato nella giornata di martedì 9 dicembre l’anno accademico 2025/2026 ... ► romatoday.it
Notte con Delitto: il 10 dicembre alla Vineria Popolare a Lecce
LECCE - Improvvisart ritorna con la Notte con Delitto alla Vineria Popolare. Appuntamento Mercoled... ► lecceprima.it
"Maratone del sesso" alla consigliera. Poi Mentana la chiama: "Non ricordo la frase ma sono parole gravi"
Scoppia la pace tra il giornalista Enrico Mentana e la consigliera comunale di Milano del Pd Simon... ► milanotoday.it
Condò analizza: «Liverpool in crisi? Scossi dal caso Salah ma il vero motivo è un altro»
di Redazione Inter News 24Il noto giornalista Paolo Condò ha commentato il momento del Liverpool att... ► internews24.com
Netflix ha definito “minore” la divisione gaming di Warner Bros. e non gli attribuito valore
Netflix ha sorpreso il settore definendo “minore” la divisione gaming di Warner Bros. nell’ambito d... ► game-experience.it
Bollo auto, dal 31 dicembre 2025 la svolta: la nuova legge cambia tutto
Ci sono novità per quanto riguarda il bollo auto. La svolta arriva dal 31 dicembre 2025, con la nuo... ► cityrumors.it
Padel, la Coppa dei Club Msp Umbria: risultati e classifiche dopo la penultima giornata
Il 6 e 7 dicembre appena trascorsi si è giocato la sesta di campionato, penultima di campionato pe... ► ternitoday.it
Antitrust avvia indagini su Swatch e Citizen
Roma, 9 dic. (askanews) – L’Antitrust ha annunciato l’avvio un procedimento istruttorio nei confr... ► ildenaro.it
Le notizie più importanti di oggi 9 dicembre 2025 a Latina e in provincia
Le notizie di oggi a Latina e nel resto della provincia: in breve il racconto di questo martedì 9 ... ► latinatoday.it
Monti ricorda patto "involtino primavera": Con Prodi ci accordammo su nomine Ue al ristorante cinese – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2025 "Mi invitò a Roma in un modesto ristorante cinese e con abi... ► open.online
La Pennicanza, Fiorello affonda la sinistra: "Bei democratici... e ora insultatemi pure"
Nuova puntata de La Pennicanza, il programma di Fiorello e Biggio in onda dal lunedì al venerdì all... ► liberoquotidiano.it
Messa in sicurezza delle scuole: l'Amministrazione si candida a un avviso pubblico
BRINDISI - Lavori pubblici nelle scuole: l'Amministrazione comunale di Brindisi si candida a un av... ► brindisireport.it
Gran Sasso, venti giorni di mistero: ricerche serrate per ritrovare il 44enne scomparso
L'Aquila - Soccorritori impegnati su creste e canaloni del massiccio con droni, corde fisse, tecnol... ► abruzzo24ore.tv
Natale al Diocesano: attività per scuole e famiglie e mostra di presepi della collezione Ninì Sapone
Il Museo diocesano di Reggio Calabria rinnova alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria I g... ► reggiotoday.it
Famiglia del bosco, l’avvocata Solinas rompe il silenzio: “Collaborazione totale, ricongiungimento d
Chieti - La legale sottolinea l’impegno della coppia anglo-australiana, ribadisce che i figli resta... ► abruzzo24ore.tv
Cibi ultraprocessati, perché aumentano il rischio di obesità, diabete e malattie cardiache
Negli ultimi anni, gli alimenti ultraprocessati – snack confezionati, bevande zuccherate, piatti p... ► napolitoday.it
Lollobrigida: Impatto dazi Usa nel settore agroalimentare non sarà drammatico, sistema è resiliente – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2025 "L'impatto dei dazi sul settore agroalimentare che tutti te... ► open.online
Manovra, Tajani: Governo va nella giusta direzione. Siamo tutti d'accordo – Il video
(Agenzia Vista) Roma, 09 dicembre 2025 “Sulle banche mi pare si sia arrivati ad un accordo. L’orie... ► open.online
Giornale radio del pomeriggio, martedì 9 dicembre
Tutta l’informazione del giorno nel GR di LaPresse Questo articolo Giornale radio del pomeriggio, m... ► lapresse.it
Kate Winslet contro la chirurgia estetica: “Dobbiamo essere vere, l’autostima non dipende dall’aspetto”
Kate Winslet ha sempre rifiutato ogni tipo di ritocco. La preoccupa molto l'attuale ossessione per ... ► fanpage.it
St. Polten Juventus Women 0 2 LIVE: Girelli raddoppia dal dischetto
di Mauro MunnoSt. Polten Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del m... ► juventusnews24.com
“È una vergogna!”. Io Sono Farah, i nuovi cambiamenti di Mediaset: quando va in onda e quanto dura. Fan infuriati
Cambio di rotta per la programmazione di Io Sono Farah su Canale 5 e, come spesso accade con le ser... ► caffeinamagazine.it
WhatsApp, il trucco per tutelare la privacy: che novità
Nuovi aggiornamenti di WhatsApp ma non tutti gradiscono. Puoi decidere di eliminare questa nuova e ... ► temporeale.info
L'Arezzo dopo Livorno: la fiducia che serve, il mercato e i segnali da ascoltare
L'imbattibilità esterna dell'Arezzo è caduta alla nona trasferta stagionale. La sconfitta fuori ca... ► arezzonotizie.it
Grande Festa di Natale al Baby Party: appuntamento il 16 dicembre
NARDO' - Il periodo più magico dell’anno si avvicina e Baby Party ha preparato un evento speciale ... ► lecceprima.it
Kalulu a Sky: «Col Pafos partita pericolosa. Vogliamo dimostrare che la sconfitta di Napoli è stata un episodio»
di Redazione JuventusNews24Pierre Kalulu, giocatore della Juventus, ha parlato a Sky alla vigilia di... ► juventusnews24.com
Pietrastornina, i consiglieri chiedono urgenti interventi di pulizia su strada Campitelli/Acqua delle Vene e Torrente San Martino
Pietrastornina, 9 dicembre 2025 – I consiglieri comunali del gruppo “Scegliamo Pietrastornina” han... ► avellinotoday.it
Chiaravalle, cerca di rubare due bici: arrestato, resta in carcere
CHIAVARALLE (Ancona), 9 dicembre 2025 - Mattinata movimentata a Chiaravalle, dove l'intervento tempe... ► ilrestodelcarlino.it
Meloni non cambia idea sull’Ucraina: serve unità tra Usa e Ue
Non ha cambiato idea sui tavoli diplomatici per la guerra in Ucraina Giorgia Meloni, né dopo la pri... ► formiche.net
Allenamento Pafos pre Juve: la rifinitura alla vigilia di Champions, c’è anche David Luiz sul prato dell’Allianz Stadium – FOTO e VIDEO
di Marco BaridonAllenamento Pafos pre Juve: la rifinitura dei ciprioti alla vigilia del sesto match ... ► juventusnews24.com
Reclutamento universitario, meno burocrazia, più autonomia agli atenei: stop al “limbo” degli abilitati. Cosa promette prevede la riforma
Il disegno di legge sul reclutamento universitario approvato in prima lettura dal Senato interviene... ► orizzontescuola.it
Giudice Sportivo: multa alla Juventus dopo la partita con il Napoli. Lancio oggetti e cori dal settore ospiti, cosa è successo
di Redazione JuventusNews24Giudice Sportivo: multa alla Juventus dopo la partita con il Napoli. Lanc... ► juventusnews24.com
Italia al caldo fuori stagione: inverno in pausa e zero termico da quota record
Roma - Masse d’aria subtropicali innalzano lo zero termico oltre i 3200 metri, con clima autunnale ... ► abruzzo24ore.tv
San Pietro Vernotico onora gli eroi antimafia: vie intitolate alla memoria di chi scelse la giustizia
SAN PIETRO VERNOTICO– L'amministrazione comunale di San Pietro Vernotico ha compiuto un passo sign... ► brindisireport.it
Piccone contro la gettoniera: colpo all’autolavaggio e arresto lampo in zona industriale
L'Aquila - L’allarme di videosorveglianza, l’intervento coordinato di Polizia e Carabinieri e i det... ► abruzzo24ore.tv
Un soldato britannico è morto in Ucraina: «Tragico incidente durante il test di una nuova arma»
Un soldato britannico è morto questa mattina in Ucraina. L’uomo – o la donna, né l’identità né il ... ► open.online
Ucraina: Londra, 'morto soldato Gb mentre partecipava a un test di armi'
Londra, 9 dic. (Adnkronos/Afp) - Un membro delle forze armate britanniche è morto in un incidente i... ► iltempo.it
"Qualcuno lo ha tenuto per un polso”: David Rossi, la commissione batte decisa la pista dell’omicidio
Siena, 9 dicembre 2025 – "La pista adesso è quella dell'omicidio o dell'omicidio come conseguenza d... ► lanazione.it
La rinascita di Natan: da riserva al Napoli ad obiettivo della Premier
Natan sembrerebbe essersi definitivamente consacrato con la maglia del Real Betis, tanto che ... ► dailynews24.it
A Palermo parte "Un inverno senza gabbie": invito all'adozione dei cani del rifugio di viale Diana
La Lega nazionale per la difesa del cane Animal Protection lancia “Un inverno senza gabbie”, la ca... ► palermotoday.it
L’estorsione finiva direttamente in fattura: confiscati 6 milioni a imprenditore vicino al clan
La Cassazione ha sancito la confisca definitiva per beni per 6 milioni di euro ad un imprenditore r... ► fanpage.it
Boom di visitatori ad Artigianato in fiera per Animautentica Calabria
“Nel week-end del ponte dell’Immacolata il padiglione Calabria è stato fra i più visitati di Fiera... ► reggiotoday.it
Fico governatore, mannaia su consiglieri e candidati non eletti: e il figlio di Mastella rimane fuori
Nel giorno della sua proclamazione ufficiale a governatore della Campania, Roberto Fico ribadisce l... ► thesocialpost.it
