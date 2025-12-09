Peter Gomez presenta il nuovo numero di Millennium | I politici arruolano la religione perché cercano consenso
Da casa nostra all’Europa fino all’altra sponda dell’Oceano e in Medioriente, con la destra messianica ultraortodossa israeliana. ‘ Millennium ’ nel suo nuovo numero indaga su cosa sta accadendo nella politica e in molti leader internazionali. “Nel momento in cui le democrazie liberali non riescono a dare più risposte che soddisfino i bisogni dei cittadini, ecco che bisogna rivolgersi a qualcosa che sta sopra di noi” spiega il direttore del Fattoquotidiano.it Peter Gomez, che ha presentato il numero alla fiera Più libri, più liberi insieme a Valentina Petrini e Alessandro Orsini. “Il rischio? Che i cittadini possano pensare che la politica non sia più la soluzione dei problemi e che la soluzione possa arrivare dall’uomo o dalla donne forte, meglio se unta dal Signore”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Carla Signoris a La Confessione di Peter Gomez (Rai3): “A 60 anni la vita delle donne è ancora piena, ricca e va raccontata”
La Confessione, Peter Gomez incontra Signoris e Massini
Elezioni regionali, l’esito del voto nelle Marche. Il commento in diretta con Peter Gomez
Peter Gomez commenta l'asse Putin-Trump sull'Europa - facebook.com Vai su Facebook
Adani punta il dito contro la Juventus per la gestione degli allenatori: «O sono tutti scarsi oppure non li ...
"Quinto Potere": l'annuncio di un suicidio in diretta liberoquotidiano.it
Sfreccia sul monopattino senza documenti e con la droga in tasca: arrestato liberoquotidiano.it
Tram e autobus, rischio disagi per lo sciopero generale liberoquotidiano.it
Barbara d’Urso e il progetto saltato su La7 ildifforme.it
Retinite pigmentosa, un farmaco noto alimenta nuove speranze ildifforme.it