Da casa nostra all’Europa fino all’altra sponda dell’Oceano e in Medioriente, con la destra messianica ultraortodossa israeliana. ‘ Millennium ’ nel suo nuovo numero indaga su cosa sta accadendo nella politica e in molti leader internazionali. “Nel momento in cui le democrazie liberali non riescono a dare più risposte che soddisfino i bisogni dei cittadini, ecco che bisogna rivolgersi a qualcosa che sta sopra di noi” spiega il direttore del Fattoquotidiano.it Peter Gomez, che ha presentato il numero alla fiera Più libri, più liberi insieme a Valentina Petrini e Alessandro Orsini. “Il rischio? Che i cittadini possano pensare che la politica non sia più la soluzione dei problemi e che la soluzione possa arrivare dall’uomo o dalla donne forte, meglio se unta dal Signore”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Peter Gomez presenta il nuovo numero di Millennium: “I politici arruolano la religione perché cercano consenso”