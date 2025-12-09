Pestarono un netturbino Padre e figlio a processo

Un diverbio tra un netturbino e due uomini si è trasformato in un procedimento giudiziario. L'episodio, nato da una semplice reprimenda per un gesto scorretto, ha portato padre e figlio a essere coinvolti in un procedimento penale. La vicenda evidenzia come un confronto apparentemente banale possa evolversi in una questione legale.

Tutto sarebbe nato per un semplice diverbio. Una reprimenda rivolta dal netturbino di passaggio a bordo del proprio furgone che, notando due uomini gettare la spazzatura in modo non corretto, si era fermato per ammonirli di riprendere il sacco appena gettato via e smaltirlo nell’apposito bidone. Un futile motivo che, però, nell’estate del 2023 aveva fatto imbestialire padre e figlio residenti in un borgo della Valconca. I due uomini, che oggi hanno 61 e 34 anni, non avrebbero preso bene dunque le parole dell’operatore ecologico e da qui sarebbe poi scaturita la violenta aggressione a carico del netturbino, anch’egli un 61enne della Valconca. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pestarono un netturbino. Padre e figlio a processo

Approfondisci con queste news

Pestarono un netturbino. Padre e figlio a processo - Un 61enne e un 34enne della Valconca sono accusati di avere picchiato un operatore ecologico che li aveva ripresi per l’errato smaltimento dei rifiuti. Segnala msn.com