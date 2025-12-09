Perugia un Natale speciale | ponte dell' Immacolata col pienone per il Barton Park
Ha fatto il pieno di presenze il Barton Park di Perugia nel lungo ponte dell’Immacolata durante il quale cittadini e turisti non hanno perso l’occasione di visitare il parco particolarmente suggestivo nella sua veste natalizia.Quattro le radici su cui è nato l’allestimento tematico che accoglie i. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Assisi, la polemica sul Natale: "Centomila euro? Una cifra esagerata, Perugia spende la metà"
Un Natale a regola d’arte, Mimmo Paladino illumina Perugia con una maxi installazione e opere inedite
VIDEO Paolo Mariotti: "A Perugia sarà un Natale all'insegna della bellezza del centro storico"
Vieni a vivere la magia del Natale in Umbria! Saluti da Perugia! @comuneperugiaofficial @perugiacultura @perugiaincentro @guide_in_umbria - facebook.com Vai su Facebook
Ponte dell'Immacolata, un centro da sold out. Soddisfatti negozianti, clienti e ambulanti - Con la festa dell’ Immacolata, Perugia ha ufficialmente acceso il suo Natale, sotto un cielo sereno e luminoso. Come scrive corrieredellumbria.it
