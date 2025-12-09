Perugia per i residenti visita gratuita alla Città del Cioccolato | come fare
Città del Cioccolato annuncia con una nota che “a partire dal 9 dicembre, sul sito, tutti i cittadini residenti nel Comune di Perugia potranno effettuare la prenotazione per visitare il più grande Museo Esperienziale al Mondo dedicato al cacao e al cioccolato”.“Avevamo già annunciato questa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
