Perugia per i residenti visita gratuita alla Città del Cioccolato | come fare

Città del Cioccolato annuncia con una nota che “a partire dal 9 dicembre, sul sito, tutti i cittadini residenti nel Comune di Perugia potranno effettuare la prenotazione per visitare il più grande Museo Esperienziale al Mondo dedicato al cacao e al cioccolato”.“Avevamo già annunciato questa. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

