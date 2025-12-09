Perugia passaggio della fiamma olimpica per Milano-Cortina 2026 | i divieti il percorso e tutte le modifiche al traffico

Perugiatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fiamma olimpica dei giochi invernali di Milano Cortina 2026 passa a Perugia. L'appuntamento è per il pomeriggio del 9 dicembre. Il Comune ha varato due ordinanze per la gestione della viabilità e della sicurezza. L'ordinanza per la sicurezzaIl provvedimento per la sicurezza - l’ordinanza 2398. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

