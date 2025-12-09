Perugia il convegno Maltrattamenti in famiglia Conoscere prevenire intervenire

Il 10 dicembre 2025, in occasione dell’Human Rights Day, la Sala Falcone e Borsellino del Palazzo della Provincia di Perugia ospiterà il convegno “Maltrattamenti in famiglia. Conoscere, prevenire, intervenire – Luoghi di tutela per i maltrattati e per-corsi di recupero per i maltrattanti”, terzo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

