Pericoli sulle Statali 16 e 17 | voragini e asfalto divelto minacciano la vita degli automobilisti

Foggiatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chi, quotidianamente, percorre la Statale 16, nel tratto di strada San Severo-Foggia-Cerignola, conosce bene le insidie della principale arteria di collegamento tra le tre città più grandi della provincia: avvallamenti, asfalto divelto, buche e voragini mettono a rischio l'incolumità dei. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

