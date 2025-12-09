Pericoli sulle Statali 16 e 17 | voragini e asfalto divelto minacciano la vita degli automobilisti
Chi, quotidianamente, percorre la Statale 16, nel tratto di strada San Severo-Foggia-Cerignola, conosce bene le insidie della principale arteria di collegamento tra le tre città più grandi della provincia: avvallamenti, asfalto divelto, buche e voragini mettono a rischio l'incolumità dei. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
