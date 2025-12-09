Perde il controllo dell' auto finisce fuori strada ribaltandosi | paura sulla Lughese
Schianto sulla Lughese, con cappottamento. L'incidente si è verificato lunedì pomeriggio, intorno alle 16. Per cause in fase d'accertamento agli agenti del reparto infortunistica della Polizia locale, il conducente di una Toyota Chr ha perso il controllo della vettura, finendo fuori strada e.
Il papà perde il controllo dell'auto, poi lo schianto: bimbo ferito alla testa
Incidente stradale nella notte, perde il controllo dello scooter: nel Salento muore un 32enne
Perde il controllo dello scooter e si schianta, muore a 32 anni dopo la serata con gli amici
Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro, gravissimo 73enne. Possibile malore dietro all’incidente - facebook.com Vai su Facebook
Perde il controllo dell'auto che finisce fuori strada e si ribalta (FOTO), paura sulla strada all'alba: in azione i soccorsi, una persona in ospedale - Momenti di paura sulla strada all'alba di martedì 9 dicembre, a Pichl di Val Casies in Alto Adige: un'auto con a bordo tre persone ha sbandato ed è finita fuori strada e si è ribaltata, una p ...
