Percorso manzoniano a Lecco | itinerario alla scoperta dei luoghi dei Promessi Sposi

Scopri i luoghi che hanno ispirato il celebre romanzo di Alessandro Manzoni con un itinerario a Lecco. Dal lago di Como alle suggestive ambientazioni del racconto, il percorso offre un’immersione nella storia e nella natura dei luoghi manzoniani. Prenotazione obbligatoria su Lombardia Segreta.
Prenotazione obbligatoria dal sito Lombardia Segreta: www.lombardiasegreta.com "Quel ramo del lago di Como." così ha inizio il capolavoro di Alessandro Manzoni, e proprio da qui parte il nostro viaggio alla scoperta dei luoghi che hanno ispirato I Promessi Sposi. Lecco è la città di Renzo e Lucia. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
