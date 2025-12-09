Perché Xbox perderà 7 giochi permanenti questo mese e come salvarli

Il costante aggiornamento del catalogo di giochi su piattaforme come Xbox può comportare periodicamente la rimozione di alcuni titoli, spesso per liberare spazio o aggiornare le offerte disponibili. Questo processo, noto come “delisting”, implica che alcuni giochi non siano più disponibili per l’acquisto o il download futuri. Di seguito, vengono analizzate le ultime novità riguardanti sette giochi che saranno rimossi dalla piattaforma Xbox entro la fine di dicembre 2025, con un’attenzione particolare ai dettagli di questa procedura. xbox perde 7 giochi definitivamente a dicembre 2025. Secondo fonti affidabili, tra cui un rapporto di PureXbox, entro la fine del mese di dicembre saranno tolti dal catalogo Xbox i seguenti sette titoli: Yakuza 0, Blaze and the Monster Machines: Axle City Racers, JoJo Siwa: Worldwide Party, The Addams Family: Mansion Mayhem, Transformers: Battlegrounds, Basureroes: Invasion e Road to Exotics. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

