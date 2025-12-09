Perché Xbox perderà 7 giochi permanenti questo mese e come salvarli
Il costante aggiornamento del catalogo di giochi su piattaforme come Xbox può comportare periodicamente la rimozione di alcuni titoli, spesso per liberare spazio o aggiornare le offerte disponibili. Questo processo, noto come “delisting”, implica che alcuni giochi non siano più disponibili per l’acquisto o il download futuri. Di seguito, vengono analizzate le ultime novità riguardanti sette giochi che saranno rimossi dalla piattaforma Xbox entro la fine di dicembre 2025, con un’attenzione particolare ai dettagli di questa procedura. xbox perde 7 giochi definitivamente a dicembre 2025. Secondo fonti affidabili, tra cui un rapporto di PureXbox, entro la fine del mese di dicembre saranno tolti dal catalogo Xbox i seguenti sette titoli: Yakuza 0, Blaze and the Monster Machines: Axle City Racers, JoJo Siwa: Worldwide Party, The Addams Family: Mansion Mayhem, Transformers: Battlegrounds, Basureroes: Invasion e Road to Exotics. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
ALTRA RAM, PER FAVORE Perché le ram costano tra il doppio e il triplo di solo un mese fa? La colpa arriva dall’ambito AI e Data Center, che stanno oberando una produzione già molto precaria di Samsung e SKHynix #ram #crisi #samsung #dram #ope - facebook.com Vai su Facebook
Uomini e Donne, l'opinione sulla puntata di oggi: Flavio pieno raso delle corteggiatrici, e ha ragione! comingsoon.it
Panettone della pasticceria Iazzetta terzo a contest nazionale: degustazione de “Lo scugnizzo” teleclubitalia.it
San Jacopino: almeno tre spaccate alle auto durante il fine settimana lanazione.it
iFixit torna con una nuova app e FixBot, l’assistente AI che ti guida nelle riparazioni tuttoandroid.net
Un ECG a casa in 30 secondi. Su Amazon torna in offerta il dispositivo portatile facile da usare dday.it
Ascolti TV Total Audience | Lunedì 8 Dicembre 2025. “La Forza di una Donna” segna la crescita maggiore (+52K) tivvusia.it