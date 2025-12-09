Perché sono ripresi gli scontri tra Thailandia e Cambogia
Sono ripresi, e sono più intensi che mai, gli scontri militari tra Thailandia e Cambogia. Il famigerato accordo mediato da Donald Trump lo scorso ottobre, e presentato dal tycoon come prova della sua capacità di porre fine alle guerre, è sul punto del collasso totale. L’aspetto più preoccupante è che non sappiamo precisamente perché Bangkok e Phnom Penh abbiano riavviato le ostilità lungo il confine conteso. Il ministro degli Esteri thailandese, Sihasak Phuangketkeow, ha lasciato intendere che gli scontri potrebbero intensificarsi e che le azioni militari continueranno “finché non riterremo che la sovranità e l’integrità territoriale non siano messe in discussione”. 🔗 Leggi su It.insideover.com
