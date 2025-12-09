Perché sono ripresi gli scontri tra Thailandia e Cambogia

It.insideover.com | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono ripresi, e sono più intensi che mai, gli scontri militari tra Thailandia e Cambogia. Il famigerato accordo mediato da Donald Trump lo scorso ottobre, e presentato dal tycoon come prova della sua capacità di porre fine alle guerre, è sul punto del collasso totale. L’aspetto più preoccupante è che non sappiamo precisamente perché Bangkok e Phnom Penh abbiano riavviato le ostilità lungo il confine conteso. Il ministro degli Esteri thailandese, Sihasak Phuangketkeow, ha lasciato intendere che gli scontri potrebbero intensificarsi e che le azioni militari continueranno “finché non riterremo che la sovranità e l’integrità territoriale non siano messe in discussione”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

perch233 sono ripresi gli scontri tra thailandia e cambogia

© It.insideover.com - Perché sono ripresi gli scontri tra Thailandia e Cambogia

perch233 sono ripresi scontriPaola-Rossanese, individuati tredici teppisti che diedero vita agli scontri - Il momento ritenuto più grave degli incidenti di gennaio 2025 fu il rogo che coinvolse il mezzo utilizzato dai sostenitori ospiti, gesto che ha spinto la Procura ad accelerare gli approfondimenti ... Riporta cosenzachannel.it