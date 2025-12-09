Perchè scegliere l' Umbria per le festività? Tre alberi di Natale e una Cometa da record ' Illuminiamo i cuori'

Perugiatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Perché venire in Umbria nel periodo di Natale e di Fine e Inizio Anno? Tra i tanti motivi c'è la particolarità natalizia degli alberi e delle comete da record mondiale che solo la piccola regione, ma Cuore Verde d'Italia, può vantare e mostrare al mondo: ovvero i tre alberi e la super Cometa che. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Immagine generica