Perché Scandicci-Zhetsyu non si vedrà in tv Mondiale per club volley femminile | programma e streaming

Oggi martedì 9 dicembre (ore 21.00) si gioca Scandicci-Zhetsyu, incontro valido per la fase a gironi del Mondiale per Club 2025 di volley femminile. La formazione toscana incomincerà la propria avventura a San Paolo (Brasile): prima partecipazione della storia alla rassegna iridata per la Savino Del Bene, che si è meritata il diritto di partecipare all'evento in terra sudamericana grazie al secondo posto conseguito nell'ultima Champions League, dove perse la finale contro Conegliano. LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI-ZHETSYU DI VOLLEY FEMMINILE DALLE 21.00 Le ragazze di coach Marco Gaspari sono state inserite nel gruppo A e se la dovranno vedere contro la poco quotata compagine kazaka, partendo con tutti i favori del pronostico: si preannuncia un esordio agevole per la seconda forza della Serie A1, che ha tutte le carte in regola per contendere il titolo proprio a Conegliano.