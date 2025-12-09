Perché l’esegesi biblica è una necessità culturale e perché l’attuale insegnamento della religione non basta Lettera

L’esegesi biblica rappresenta un elemento fondamentale per una comprensione approfondita del testo sacro e della cultura religiosa. In un contesto in cui l’attuale insegnamento della religione spesso si limita a aspetti superficiali, la riflessione critica e culturale diventa imprescindibile. L’articolo analizza le sfide e le responsabilità di un’educazione religiosa più articolata e consapevole.

Inviata da Simone Billeci - La provocazione di Massimo Cacciari - raccolta in un articolo comparso su Orizzonte Scuola -, secondo cui molti studenti arrivano a credere che Gesù abbia scritto i Vangeli, non è uno scandalo folkloristico né una battuta ad effetto. È un sintomo grave. È il segno visibile di una frattura culturale profonda tra le nuove generazioni e uno dei pilastri fondativi della civiltà europea: la tradizione biblica nel suo spessore storico, simbolico, linguistico e filosofico. L'articolo Perché l’esegesi biblica è una necessità culturale (e perché l’attuale insegnamento della religione non basta). 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it