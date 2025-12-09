Perché Lando Norris non ha ancora ricevuto il trofeo da campione F1 | il regolamento parla chiaro
Lando Norris è campione del mondo F1 2025 ma non ha ancora ricevuto il trofeo ufficiale: il regolamento FIA spiega perché e quando avverrà la premiazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Lando Norris 9,5 Campione del Mondo: perché non il massimo dei voti? Perché l'aveva vinto in anticipo, il titolo e, quando gli avevamo tributato la completa maturazione, lo ha rimesso in palio con qualche cedimento. Bravo a governare il caos - e la rimonta di Vai su X
Il sorpasso di Lando Norris su Yuki Tsunoda ad Abu Dhabi ha rischiato di ribaltare il Mondiale F1 2025. Perché la FIA ha penalizzato solo il pilota Red Bull, salvando di fatto il titolo del britannico. ? - facebook.com Vai su Facebook
Lando Norris ha scelto: la decisione del nuovo campione del mondo sul numero 1 sulla vettura 2026 - Lando Norris prosegue nei, meritatissimi, festeggiamenti per il suo primo titolo iridato nella massima categoria del motorsport. Secondo oasport.it
