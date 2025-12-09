Perché la presidente della Tanzania ha cancellato le cerimonie ufficiali per l’anniversario dell’indipendenza
“Là fuori, si siedono e dicono: ‘Oh, la Tanzania deve fare questo, deve farlo, deve fare l’altro. Ma voi chi siete? Pensano ancora di essere i nostri padroni, che sono i nostri colonizzatori.” Così parlò Samia Suluhu Hassan, presidente della Tanzania. Parole sprezzanti diventate virali mentre attaccava quei governi e istituzioni occidentali che (dopo aver assistito alla reazione armata contro migliaia di ragazzi della Gen Z tanzaniana) hanno avuto l’ardire di suggerire “moderazione” e “rispetto dei diritti umani”. Oggi 9 dicembre è il 64esimo anniversario dell’indipendenza del paese dall’Inghilterra, ma il governo di Samia Suluhu Hassan ha cancellato tutte le cerimonie ufficiali e imposto il divieto assoluto di qualunque tipo di manifestazione pacifica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
