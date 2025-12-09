Perché il processo a carico di Morgan per stalking e diffamazione ai danni della cantante Angelica Schiatti si ferma

Metropolitanmagazine.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il processo a carico di Morgan per stalking e diffamazione ai danni della cantante Angelica Schiatti si ferma, e gli atti verranno mandati alla Corte Costituzionale. Gli Il giudice ha infatti  accolto l’eccezione di legittimità costituzionale avanzata dagli avvocati dell’artista, Leonardo Cammarata e Rossella Gallo, e ha trasmesso gli atti alla Corte Costituzionale perché si pronunci sulla norma che impedisce di dichiarare l’estinzione del reato per condotte riparatorie nei casi di stalking non grave. Al centro della questione c’è l’articolo 162-ter del codice penale, la norma che regola l’estinzione del reato per condotte riparatorie. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

perch233 il processo a carico di morgan per stalking e diffamazione ai danni della cantante angelica schiatti si ferma

© Metropolitanmagazine.it - Perché il processo a carico di Morgan per stalking e diffamazione ai danni della cantante Angelica Schiatti si ferma

Morgan: stop al processo per stalking ai danni di Angela Schiatti, cosa sta succedendo - Il processo a carico di Morgan per stalking e diffamazione ai danni della cantante Angelica Schiatti si ferma, e gli atti verranno mandati addirittura alla Corte Costituzionale. Da today.it