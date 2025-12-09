Perché il caos al San Raffaele di Milano dimostra che ormai nella sanità si punta solo al guadagno

9 dic 2025

Una serie di errori commessi da infermieri di una cooperativa esterna ha generato il caos all'interno dell'ospedale San Raffaele di Milano. Secondo Vittorio Agnoletto, intervistato da Fanpage.it, "questo modello che punta al risparmio anche nella sanità rischia di mettere in pericolo la vita delle persone". 🔗 Leggi su Fanpage.it

