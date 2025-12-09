Perché i gatti sono attratti dall'albero di Natale
I gatti sono attratti dall’albero di Natale perché offre stimoli visivi e olfattivi e invita all’arrampicata. Con alcuni accorgimenti è possibile proteggerlo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Perché i gatti amano così tanto l’albero di Natale? Non è “dispetto”… è puro istinto felino! Quando un albero compare in casa: È una novità nel loro territorio: va ispezionato e controllato ? Le palline che pendono oscillano e brillano come una pre - facebook.com Vai su Facebook
Perché i gatti sono attratti dall’albero di Natale - L'albero di Natale rappresenta un'attrazione praticamente irresistibile per il gatto di casa: lo scruta, annusa ogni ramo, punta le luci, per poi lanciarsi in una scalata agile fino alla sommità. Da fanpage.it
