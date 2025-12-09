Perché gli agenti della locale erano in centro indossando l' uniforme da cerimonia

Monzatoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Natale è sempre più vicino e assieme ai mercatini, agli addobbi e alle luminarie e alla pista di pattinaggio, durante il ponte dell’Immacolata il centro cittadino di Monza ha fatto da cornice al servizio di gala svolto dalla polizia locale: un appuntamento simbolico che ha l'obbiettivo di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Esplosione a Roma, agenti travolti per salvare due uomini: “Erano ancora nel locale, ci siamo detti ‘andiamo’” - Sono stati travolti dall'esplosione perché, invece di mettersi in salvo, hanno capito che due persone mancavano all'appello. Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Perch233 Agenti Locale Erano