Perché Folorunsho non è stato squalificato nonostante i beceri insulti sessisti a Hermoso
Nel comunicato del Giudice Sportivo il calciatore del Cagliari figura solo alla voce "ammoniti per comportamento scorretto". Da regolamento è riuscito a evitare la stangata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
"Folorunsho-Hermoso? Se davvero un episodio di questa gravità non viene punito perché il codice di giustizia non lo prevede, bisogna cambiare subito il codice. Una cosa genere non esiste, tanto più in tempi di codice rosso e di impegno diffuso contro i fem - facebook.com Vai su Facebook
#Folorunsho, niente prova tv: ecco perché. #Christillin: "Roba da Medioevo" #ASRoma Vai su X
LIVE Conegliano-Orlando Valkyries 2-0, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: le venete concedono il ... oasport.it
Migliori anime underdog 2025 torna con grandi novità per la stagione 2 jumptheshark.it
Rebecca Ferguson è un' IA contro Chris Pratt nel nuovo trailer italiano di Mercy: Sotto Accusa comingsoon.it
Ascolti TV 9 Dicembre 2025: i dati Auditel della prima serata atomheartmagazine.co
Traffico Roma del 09-12-2025 ore 18:30 romadailynews.it
Associazione a delinquere e droga: i dettagli della maxi operazione anteprima24.it
Russia, attacco con droni in Ciuvasia: l'esplosione ripresa in un video lapresse.it
Migliori anime underdog 2025 torna con grandi novità per la stagione 2 jumptheshark.it
Rebecca Ferguson è un' IA contro Chris Pratt nel nuovo trailer italiano di Mercy: Sotto Accusa comingsoon.it
Ascolti TV 9 Dicembre 2025: i dati Auditel della prima serata atomheartmagazine.co
Traffico Roma del 09-12-2025 ore 18:30 romadailynews.it
Associazione a delinquere e droga: i dettagli della maxi operazione anteprima24.it
Russia, attacco con droni in Ciuvasia: l'esplosione ripresa in un video lapresse.it