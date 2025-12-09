Perché evitare la parola Natale? – l’attore David Spade contro la decisione di un centro commerciale

David Spade, attore e comico americano noto per i suoi ruoli in film come Un weekend da bamboccioni e per la sua partecipazione storica al Saturday Night Live, ha criticato duramente la scelta di un centro commerciale di evitare qualsiasi riferimento al Natale durante una cerimonia di accensione dell’albero. Lo sfogo è avvenuto durante l’episodio domenicale del podcast Fly on the Wall, che Spade conduce insieme all’amico e collega Dana Carvey. “Il Natale sta subendo qualche colpo ultimamente”, ha esordito Spade. “È dicembre e l’altro giorno ho assistito ad una accensione dell’albero di Natale in qualche stupido centro commerciale, ma la chiamavano “cerimonia di accensione dell’albero”, facendo attenzione a non dire la parola Natale durante tutto l’evento” L’attore non ha specificato quale centro commerciale fosse coinvolto, ma la sua critica si è concentrata su quello che ha definito un evitamento consapevole del termine Christmas. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

