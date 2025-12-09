Perché è in finale a Ballando con le stelle Orrore su Andrea Delogu l’accusa choc E la sua replica

Sono trascorse solo poche settimane da quel pomeriggio che ha stravolto per sempre la vita di una delle figure più amate della televisione italiana. La tragedia che ha colpito la famiglia della conduttrice ha attraversato il Paese come un’onda improvvisa, lasciando dietro di sé incredulità, commozione e un rispetto silenzioso per il dolore di chi, in un attimo, ha perso un punto di riferimento insostituibile. Il fratello minore, appena diciottenne, è morto in un incidente in moto che ha spezzato un’esistenza appena iniziata e ha sconvolto i suoi cari. Lei, che fino a poche ore prima era impegnata tra prove, dirette e votazioni, si è ritrovata immersa nel buio più profondo, scegliendo però di viverlo lontano dai riflettori, protetta dal calore della propria famiglia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it