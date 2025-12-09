Perché credo che le parole di Trump e Musk sull’abolizione dell’Ue meritino una riflessione

Le recenti dichiarazioni, sull’Unione europea, di Donald Trump e di Elon Musk – con quest’ultimo arrivato a sostenere apertamente che la Ue dovrebbe essere “abolita” – segnano un punto di discontinuità sconvolgente se confrontato con la storia dei tradizionali rapporti tra Stati Uniti ed Europa unita. In particolare, se consideriamo come e quanto gli Usa abbiano non solo ufficialmente e legittimamente “auspicato” e “assecondato” il processo di unificazione europeo, ma quanto lo abbiano deliberatamente, e astutamente, “influenzato” e “manipolato” fin dagli albori. È noto, e ormai ampiamente documentato, che l’Europa occidentale del dopoguerra venne ricostruita dentro un perimetro rigidamente americano: dai fondi del Piano Marshall alla creazione di un mercato perfettamente complementare a quello statunitense fino al vincolo atlantico tramite la Nato, prerequisito obbligatorio per ogni Paese che volesse salire sul treno dell’integrazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

