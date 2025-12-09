Perché canale 5 non compare nei dati auditel di prima serata e preserale cosa è successo alle rilevazioni
problematiche nelle rilevazioni auditel di prima serata e preserale di canale 5. Le rilevazioni di audience rappresentano un elemento fondamentale per analizzare l’andamento delle reti televisive italiane. Nella giornata del 9 dicembre 2025, si è verificato un problema tecnico significativo che ha causato l’assenza di dati ufficiali per alcune delle principali trasmissioni di canale 5, inclusi Grande Fratello e La Ruota della Fortuna. Questa criticità ha reso impossibile ottenere un quadro completo degli ascolti, creando incertezza tra gli operatori del settore. analisi dell’interruzione nelle rilevazioni audiometriche. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
