Per un debito di 150 euro mena gli amici con un ombrello una sedia e un aspirapolvere
Nella serata di ieri le Volanti della polizia hanno denunciato un cittadino albanese quarantenne per minacce aggravate ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni.«Gli equipaggi delle volanti - riferisce la questura in una nota stampa - intervenivano nella zona Infrangibile a seguito di un. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
L'azienda fallita e i 25mila euro alla cosca per un debito: così gli affari del clan Piromalli hanno toccato anche Monza
Douglas Costa arrestato in Brasile per un debito da 80mila euro: licenziato in tronco dal Sydney FC
Spartaco, Verlicchi (La Pigna) accusa: "I gestori hanno un debito Tari di oltre 7mila euro"
Di 37 milioni di euro il debito originario. Si apre una nuova stagione di crescita per l'azienda titolare del trasporto pubblico a Reggio Calabria - facebook.com Vai su Facebook
Ditta chiusa e debito 500mila euro, tribunale salva da povertà. Ad Ancona, pagherà 500 euro al mese e può tenere auto #ANSA Vai su X
Niente DURC per debiti contributivi sopra 150 euro - 3 del 13 ottobre, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti riguardo la possibilità di ottenere il Documento Unico di Regolarità ... Lo riporta pmi.it
Natale 2025, in Abruzzo previsti 541 milioni di spesa: boom di prodotti locali e artigianali laprimapagina.it
Benfica-Napoli è Mou vs Conte, scintille assicurate: il pronostico gazzetta.it
Uno splendido errore 3 stagione: tutto sulle novità uscita e streaming jumptheshark.it
Sacchi avverte: Milan da scudetto, Napoli e Inter non devono sottovalutarlo internews24.com
Timothée Chalamet e Kylie Jenner coordinati in arancio Marty Supreme amica.it
David Rossi "fu ucciso, trattenuto per i polsi, sospeso nel vuoto e lasciato cadere", la perizia del ... ilgiornaleditalia.it