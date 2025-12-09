Per strada spunta un divano | è ancora emergenza rifiuti

Si trova per strada. Ma è tutt'altro che un invito a sedersi per riposarsi delle fatiche della camminata. È il divano che un residente di Cazzano, frazione di Besana Brianza, ha fotografato e postato sulla sua pagina Facebook, rilanciando l'allarme per il fenomeno dei rifiuti abbandonati in. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

