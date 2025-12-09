Per l’agricoltura un 2025 da record | boom del reddito e del valore aggiunto Lollobrigida | Risultati straordinari

L’agricoltura italiana accelera e lo dimostrano i risultati positivi ottenuti quest’anno, a fronte di un miglioramento evidente rispetto agli anni precedenti. Nella conferenza stampa di fine anno al ministero dell’Agricoltura è intervenuto il ministro Francesco Lollobrigida, alla presenza del capo di gabinetto Raffaele Borriello, assieme ai sottosegretari Patrizio La Pietra e Luigi D’Eramo. «Quest’anno l’agricoltura – ha evidenziato il titolare di via XX settembre – ha raggiunto risultati straordinari, il primo è il reddito degli agricoltori che ha registrato una crescita del 9,2% e anche un valore aggiunto da 44,4 miliardi di euro». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

