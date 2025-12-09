Pensioni la Lega dice che l'aumento di tre mesi dei requisiti sarà cancellato nel 2026 | cosa cambia
La Lega ha annunciato che nel 2026 verrà cancellato l'aumento di tre mesi dei requisiti pensionistici previsto per il 2027, garantendo maggiore stabilità per gli aspiranti pensionati. La proposta mira a evitare variazioni improvvise e a tutelare le aspettative di coloro che si avvicinano al pensionamento, mantenendo le attuali condizioni fino a ulteriori decisioni future.
La Lega ha promesso di bloccare il prossimo anno l'aumento dell'età pensionabile che scatterà dal 2027. L'incremento di tre mesi dei requisiti per andare in pensione, in base al testo attuale della legge di Bilancio 2026, è spalmato nel prossimo triennio. 🔗 Leggi su Fanpage.it
