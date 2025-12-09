Pensioni anticipate 2026 ultime news | chi può uscire prima dei 67 anni di età pensionabile?

Le pensioni anticipate nel 2026 offrono possibilità di uscita prima dei 67 anni di età pensionabile. In Italia, il sistema previdenziale prevede diverse forme di accesso anticipato, condizionate da requisiti contributivi e specifiche normative. Ecco le ultime news e le condizioni per chi può pensionarsi prima del raggiungimento dell’età prevista.

Nel sistema previdenziale italiano l’età pensionabile rappresenta il requisito anagrafico che consente l’accesso alla pensione di vecchiaia, purché siano stati versati almeno 20 anni di contributi. Si tratta di un limite soggetto ad adeguamenti periodici, collegati all’aumento dell’aspettativa di vita. Nei prossimi anni questo valore subirà ulteriori aggiornamenti: dal 2027 è previsto un incremento di un mese, mentre dal 2028 l’età richiesta salirà a 67 anni e 3 mesi. Successivamente, ogni biennio potrebbe verificarsi un nuovo aumento se la longevità della popolazione continuerà a crescere. In questo quadro, molti lavoratori si chiedono se siano disponibili alternative che consentano di lasciare l’attività prima dei 67 anni. 🔗 Leggi su Pensionipertutti.it