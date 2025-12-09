Pecoraro Scanio | Io assessore con Fico? Felice di dare una mano

Pecoraro Scanio si dice disponibile a collaborare con la giunta regionale della Campania guidata da Roberto Fico, in seguito alle voci che lo vedrebbero come possibile assessore. La sua disponibilità apre uno scenario politico interessante, con possibili sviluppi nel panorama regionale campano.

Napoli, 9 dicembre 2025 – Le recenti indiscrezioni la indicano come possibile assessore nella giunta regionale della Campania presieduta da Roberto Fico. C’è effettivamente una sua disponibilità a farne parte? “Ne sarei onorato, sono salernitano e valuterei la proposta con orgoglio”. Assessore all’Agricoltura, quindi? “Anche da parte del mondo agricolo ho avuto delle sollecitazioni, sarebbe la cosa più naturale”. Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Federazione dei Verdi dal 2 dicembre 2001 al 19 luglio 2008, ministro delle politiche agricole e forestali nel governo Amato II e ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare nel governo Prodi II, non esclude di far parte del governo regionale “se ci saranno le condizioni e i contenuti giusti per contribuire concretamente al bene della Campania”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net