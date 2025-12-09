Peaky Blinders | The Immortal Man su Netflix il grande ritorno di Tommy Shelby ecco quando

Today.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo sei stagioni e 36 episodi, Peaky Blinders conclude la sua serie televisiva, ma la storia di Tommy Shelby continua sul grande schermo. Netflix annuncia il ritorno della saga con il film

Dopo 36 episodi e sei stagioni la serie Peaky Blinders è giunta al termine ma la storia di questo fortunatissimo show non ha intenzione di interrompersi ed è pronta a continuare ma sotto una nuova forma: quella cinematografica. Peaky Blinders, infatti, avrà il suo film, realizzato in associazione. 🔗 Leggi su Today.it

