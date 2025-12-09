Peaky Blinders | The Immortal Man su Netflix il grande ritorno di Tommy Shelby ecco quando
Dopo sei stagioni e 36 episodi, Peaky Blinders conclude la sua serie televisiva, ma la storia di Tommy Shelby continua sul grande schermo. Netflix annuncia il ritorno della saga con il film
Netflix svela il poster ufficiale di Peaky Blinders: The Immortal Man, con Cillian Murphy protagonista, in uscita il 20 marzo. - facebook.com Vai su Facebook
Rilasciato il primo poster ufficiale di Peaky Blinders The Immortal Man. Il film sarà su Netflix dal 20 marzo. Vai su X
Quando esce il film di Peaky Blinders: data di The Immortal Man - Dopo anni di attesa e speculazioni, i fan di Peaky Blinders possono segnarsi una data fondamentale sul calendario. Si legge su daninseries.it