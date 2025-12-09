Peacock - Un uomo quasi perfetto | Dal 9 dicembre arriva per la prima volta in Italia - in esclusiva su IWONDERFULL

Comingsoon.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 9 dicembre, arriva per la prima volta in Italia - in esclusiva su IWONDERFULL Prime Video Channels - Peacock – Un (uomo) quasi perfetto, commedia diretta da Bernhard Wenger e candidato Ufficiale dell'Austria per la categoria “Miglior Film Internazionale” agli Oscar 2026. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

peacock un uomo quasi perfetto dal 9 dicembre arriva per la prima volta in italia in esclusiva su iwonderfull

© Comingsoon.it - Peacock - Un (uomo) quasi perfetto: Dal 9 dicembre, arriva per la prima volta in Italia - in esclusiva su IWONDERFULL

Altre letture consigliate

peacock uomo quasi perfettoPeacock – Un uomo (quasi) perfetto, recensione: la costruzione di una vita in affitto - La recensione di Peacock – Un uomo (quasi) perfetto, il film del regista austriaco Bernhard Wenger dal dal 9 dicembre su IWONDERFULL ... Si legge su cinefilos.it

Cerca Video su questo argomento: Peacock Uomo Quasi Perfetto