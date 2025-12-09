Pd esposti alle 9 Procure in Sicilia sulla selezione dei soccorritori 118

Il Partito Democratico della Sicilia ha presentato esposti presso le procure di nove città dell’isola riguardo alla procedura di selezione degli autisti soccorritori del 118. Il bando, del valore di circa 15 milioni di euro e con 759 posti disponibili, è al centro di indagini per presunte irregolarità e anomalie nella procedura di assegnazione.

Il Pd della Sicilia ha depositato un esposto nelle procure della Repubblica dei 9 capoluoghi di provincia dell’isola sulla selezione degli autisti soccorritori del 118, un bando da circa 15 milioni di euro, con 759.530 euro di ricavi previsti per la società aggiudicataria del servizio di selezione. E per cui la società Temporary ha presentato un ribasso del 99,57%, rinunciando a oltre 750mila. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Pd, esposti alle 9 Procure in Sicilia sulla selezione dei soccorritori 118

