Pazzesco Zhegrova decisione definitiva | Spalletti spiazza tutti

Dopo la recente sconfitta contro il Napoli, la Juventus affronta un momento di grande incertezza. La decisione su Zhegrova, protagonista di un colpo di scena, ha sorpreso tutti e potrebbe influenzare il futuro della squadra e le strategie di mercato. Ecco gli ultimi sviluppi sulla situazione che sta scuotendo il mondo bianconero.

Colpo di scena in casa Juve dopo la sconfitta rimediata contro il Napoli: ecco la decisione definitiva su Zhegrova. Cresce l'attesa per la sfida tra Juve e Pafos, valida per la sesta giornata di Champions League e in programma domani sera alle ore 21:00. I bianconeri vengono dal convincente successo sul campo del Bodo Glimt e devono assolutamente sfruttare il fattore campo e vincere per coltivare ancora speranze di qualificazione al prossimo turno. Edon Zhegrova (Ansa) – Tvplay.it Il Pafos, però, è una compagine da non sottovalutare assolutamente e ha già dimostrato quest'anno di potersela giocare anche con club più blasonati.

