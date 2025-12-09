Pavia rende omaggio a San Siro Benemerenze al Ghislieri In teatro concerto benefico

Pavia celebra il giorno dedicato a San Siro con diverse iniziative, tra cui benemerenze al Ghislieri e un concerto benefico in teatro. Un momento di riflessione e gratitudine per la comunità, che si riunisce per onorare il santo patrono e riconoscere i cittadini che si sono distinti.

È una delle ricorrenze più sentite, il giorno dedicato al santo patrono, San Siro. Stamattina la città si riunisce per esprimere gratitudine ai suoi cittadini migliori. Alle 10,30 nell’aula magna del collegio Ghislieri si tiene la solenne cerimonia di conferimento delle civiche benemerenze. Dodici i premiati (due dei quali alla memoria) che hanno lasciato un segno nella vita sociale, culturale e solidale della città. Il riconoscimento sarà consegnato a Sarah Mustafa proposta da Alleanza Verdi e Sinistra, da Cgil e Libera Pavia, autrice de “La spia ha i capelli rossi” che racconta la vita nei campi profughi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pavia rende omaggio a San Siro. Benemerenze al Ghislieri. In teatro concerto benefico

Contenuti che potrebbero interessarti

Siro di Pavia. Donare a Cristo il nostro piccolo amore lo moltiplica e lo rende segno di Dio (a cura di Matteo Liut) Offrire a Cristo ciò che abbiamo, soprattutto il nostro piccolo amore tutto umano, significa moltiplicarlo, renderlo degno della presenza di Dio nella - facebook.com Vai su Facebook

Perché l’Università di Pavia @unipv non rende note le ragioni della cacciata del professore israeliano? La lettera che ho inviato al rettore. Vai su X

Pavia rende omaggio a San Siro. Benemerenze al Ghislieri. In teatro concerto benefico - Il vescovo Sanguineti: "La memoria del patrono rappresenta un valore per tutti". Riporta ilgiorno.it