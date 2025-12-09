Pavia chiede un riscatto per il telefonino ritrovato | denunciato per ricettazione

Ilgiorno.it | 9 dic 2025

Pavia, 9 dicembre 2025 –  Il “riscatto” per il cellulare rubato non è stato pagato. E anche se il presunto responsabile è stato alla fine solo denunciato, in stato di libertà, per l'ipotesi di reato di ricettazione, la situazione si è risolta al meglio per le vittime di un potenziale reato più grave. La vicenda, resa nota oggi, martedì 9 dicembre, dalla Questura di Pavia, risale alla tarda serata di domenica. Erano circa le 23 quando una donna ha chiamato il 112, riferendo di essere stata contattata, dal numero di cellulare del figlio minorenne, da un uomo che si è presentato "come un semplice ritrovatore" del telefonino "smarrito" dal ragazzo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

