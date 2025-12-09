Paupisi la cena solidale per Mario e Antonia Ocone è già sold out

Tempo di lettura: 2 minuti A Paupisi la solidarietà ha già vinto. La cena solidale organizzata dall’associazione “Il Sogno”, in collaborazione con il Comune di Paupisi e la Pro Loco, ha fatto registrare il tutto esaurito con largo anticipo. L’iniziativa, dedicata al sostegno di Mario e Antonia Ocone, si terrà sabato 20 dicembre 2025, alle ore 20:00, presso l’ex edificio scolastico della frazione San Pietro. Soddisfatto il presidente dell’associazione “Il Sogno”, Antonio Goglia, che insieme a tutto il gruppo ringrazia tutti per la risposta straordinaria: “La solidarietà di Paupisi non delude mai. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

