Paupisi approvato il progetto idrogeologico da 2,8 milioni zona Difesa-San Pietro
Tempo di lettura: < 1 minuto Il Consiglio Comunale di Paupisi ha approvato il progetto definitivo relativo all’intervento di “Messa in sicurezza del rischio idrogeologico dell’impluvio Monte Pizzo del Tesoro – Area Vecchia – Difesa San Pietro – Pezza del Cerro”, per un importo complessivo di € 2.803.059,50. L’approvazione del progetto definitivo equivale, a tutti gli effetti di legge, alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, un passo fondamentale per avviare le successive fasi realizzative. Soddisfatto il sindaco Salvatore Coletta, che dichiara: “Si tratta di un intervento atteso e strategico per la sicurezza del nostro territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
"Una volontaria del Servizio Civile Universale, assegnata al Comune di San Giorgio la Molara nell’ambito del progetto nazionale approvato da Expoitaly, ha infatti presentato formale richiesta di revoca del servizio, trasmessa all’ente d’impiego e agli organismi - facebook.com Vai su Facebook
Paupisi, approvato il progetto idrogeologico da 2,8 milioni zona Difesa-San Pietro - Il Consiglio Comunale di Paupisi ha approvato il progetto definitivo relativo all’intervento di “Messa in sicurezza del rischio idrogeologico dell’impluvio Monte Pizzo del Tesoro – Area Vecchia – Dife ... Secondo ntr24.tv
Busta paga, arriva l’aumento per colf, badanti e baby sitter: quanto aumentano i salari e i costi per le ... lanotiziagiornale.it
Todde sull’orlo di una crisi, anche l’assessore contiano si dimette e attacca il campo largo: qui solo caccia ... secoloditalia.it
Nuovo schiaffo di Trump ai leader europei: «Deboli e confusi». E attacca Zelensky | Il leader di Kiev a ... corriere.it
Paupisi, approvato il progetto idrogeologico da 2,8 milioni zona Difesa-San Pietro anteprima24.it
Mondovisioni internazionale.it
Paolo Rossi sui sassi lanciati contro il pullman della Juventus a Napoli: «Il compito di una società non è ... juventusnews24.com