Paupisi approvato il progetto idrogeologico da 2,8 milioni zona Difesa-San Pietro

Anteprima24.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Consiglio Comunale di Paupisi ha approvato il progetto definitivo relativo all’intervento di “Messa in sicurezza del rischio idrogeologico dell’impluvio Monte Pizzo del Tesoro – Area Vecchia – Difesa San Pietro – Pezza del Cerro”, per un importo complessivo di € 2.803.059,50. L’approvazione del progetto definitivo equivale, a tutti gli effetti di legge, alla dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, un passo fondamentale per avviare le successive fasi realizzative. Soddisfatto il sindaco Salvatore Coletta, che dichiara: “Si tratta di un intervento atteso e strategico per la sicurezza del nostro territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

paupisi approvato il progetto idrogeologico da 28 milioni zona difesa san pietro

© Anteprima24.it - Paupisi, approvato il progetto idrogeologico da 2,8 milioni zona Difesa-San Pietro

paupisi approvato progetto idrogeologicoPaupisi, approvato il progetto idrogeologico da 2,8 milioni zona Difesa-San Pietro - Il Consiglio Comunale di Paupisi ha approvato il progetto definitivo relativo all’intervento di “Messa in sicurezza del rischio idrogeologico dell’impluvio Monte Pizzo del Tesoro – Area Vecchia – Dife ... Secondo ntr24.tv