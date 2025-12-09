Patto migrazioni von der Leyen | solidarietà ed efficienza
L'articolo analizza le dichiarazioni di Ursula von der Leyen riguardo al Patto sulle migrazioni, evidenziando le sue affermazioni sulla solidarietà e l'efficienza. Si affronta inoltre il dibattito sulle implicazioni demografiche e politiche di questa iniziativa, considerata da alcuni come un passo verso un cambiamento profondo dell'identità europea.
''Von der Leyen celebra l'accelerazione del suicidio dell'Europa. Questo patto istituzionalizza la sostituzione demografica degli europei''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
L’inverno demografico in Polonia non è solo una preoccupazione per i decisori politici locali: Varsavia è considerata la frontiera della difesa collettiva nata dal Patto atlantico. Per questo, secondo alcuni analisti, la sua crisi demografica potrebbe indebolirne le - facebook.com Vai su Facebook
Cosa c’è scritto nella lettera sulle migrazioni che Ursula von der Leyen ha mandato ai leader Ue - Prima di un importante Consiglio europeo, la presidente uscente della Commissione – Ursula von der Leyen – ha inviato ai leader Ue una lettera sulla strategia in materia di migrazioni, parlando di ... Come scrive fanpage.it