Patto migrazioni von der Leyen | solidarietà ed efficienza

L'articolo analizza le dichiarazioni di Ursula von der Leyen riguardo al Patto sulle migrazioni, evidenziando le sue affermazioni sulla solidarietà e l'efficienza. Si affronta inoltre il dibattito sulle implicazioni demografiche e politiche di questa iniziativa, considerata da alcuni come un passo verso un cambiamento profondo dell'identità europea.

''Von der Leyen celebra l'accelerazione del suicidio dell'Europa. Questo patto istituzionalizza la sostituzione demografica degli europei''. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

