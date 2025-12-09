patrick mouratoglou rivela chi potrebbe essere il terzo incomodo nel duopolio sinner alcaraz

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner hanno dominato la stagione del tennis e tutto fa pensare che continueranno così anche nel 2026. Si è alla ricerca di un terzo giocatore che possa sfidarli per i titoli più importanti. Novak Djokovic è una certezza, ma nello stesso tempo, la sua condizione fisica è un’incognita, quindi, a oggi, non c’è un chiaro contendente per sfidare lo spagnolo e l’italiano. Sebbene ci siano diversi candidati – da Félix Auger-Aliassime a Ben Shelton e João Fonseca – un uomo si distingue: Jack Draper. Di questo avviso è il tecnico francese Patrick Mouratoglou, ex allenatore di Naomi Osaka, Serena Williams e Holger Rune. 🔗 Leggi su Oasport.it

