pathosfera il nuovo singolo di caparezza

foto di Alberto D’Andrea MILANO – La densità narrativa e l’intensità emotiva di questo brano hanno incantato i fan di Caparezza sin dal primo ascolto: “Pathosfera”, a oggi una delle tracce-manifesto del nuovo disco-fumetto “Orbit Orbit”, è ufficialmente in rotazione radiofonica dal 5 dicembre. Nel viaggio di Caparezza, “Pathosfera” incarna il capitolo più intimo e introspettivo di tutto il progetto: una canzone-riflessione nata dall’urgenza di ritrovare la capacità di affrontare un mondo che sembra aver perso sensibilità. Fuori dalla “Pathosfera”, in assenza di empatia, ci si abitua a tutto, anche all’orrore, e questa assuefazione è il vero pericolo: l’anestesia emotiva che ci rende impermeabili, protetti dal sentire il male ma incapaci di sentire il bene. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

