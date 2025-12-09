Patente revocata ad un agrigentino per precedenti penali il Cga sospende il diniego della prefettura
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha accolto l’istanza cautelare presentata da un cittadino agrigentino con precedenti penali al quale la prefettura di Agrigento aveva negato il nulla osta per il rilascio di una nuova patente di guida. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Fermata a Rivoli alla guida di un'auto con la patente revocata da oltre un anno: denunciata e multata di oltre 5mila euro
Napoli, rider consegna cibo in scooter con patente revocata, documenti falsi e targa polacca
Assolto il boss Giovanni Colombo: era stato condannato per detenzione abusiva di armi e guida con patente revocata
Martinsicuro, guida con patente revocata auto senza assicurazione: scatta la maxi sanzione - facebook.com Vai su Facebook
Tassista abusivo e ubriaco a Torino, fermato alla guida di un mezzo non suo e con patente revocata ift.tt/jLhptPW Vai su X
Ubriaco alla guida con la patente revocata da 2 anni, denunciato - Nel pomeriggio di ieri gli agenti del Reparto motociclisti, durante un posto di controllo hanno fermato un ... Riporta lanazione.it
Kate Winslet fa un'amara riflessione sulla percezione della bellezza e dice che le giovani donne non sanno ... amica.it
Fuga al caldo per Irina Shayk: le foto in costume sono bollenti lookdavip.tgcom24.it
Droni, palloni e minacce nucleari. La pressione ibrida del Cremlino sull’Europa formiche.net
Costa «piange» per le minacce Usa. E il Pd invoca un gran corteo pro Ue laverita.info
Dossier Libera: Italia sotto mazzetta tv2000.it
Juventus, perché la sfida con il Pafos diventa fondamentale stilejuventus.com