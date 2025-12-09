Patente revocata ad un agrigentino per precedenti penali il Cga sospende il diniego della prefettura

Agrigentonotizie.it | 9 dic 2025

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, ha accolto l’istanza cautelare presentata da un cittadino agrigentino con precedenti penali al quale la prefettura di Agrigento aveva negato il nulla osta per il rilascio di una nuova patente di guida. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

