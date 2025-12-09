Passioni al bancone Il Caffè delle Scienze festeggia 102 anni

Il Caffè delle Scienze celebra i 102 anni di Tiziana Petrelli, trasformando la vigilia di Natale in un'occasione speciale. Un luogo di passione e conoscenza che, nel corso degli anni, ha mantenuto viva la tradizione di stimolare curiosità e dialogo tra scienza e pubblico, rendendo ogni anniversario un evento da ricordare.

di Tiziana Petrelli La vigilia di Natale, per qualcuno, è attesa. Per il Caffè delle Scienze è compleanno. Sono 102 anni che questo locale all’angolo tra piazza XX Settembre e la memoria cittadina, continua a respirare insieme alla città: nato come Caffè Nazionale, diventato Caffè delle Scienze nel 1923, ha attraversato guerre, ricostruzioni, clientele ardite e stagioni di pensiero. Oggi, quel luogo che fu ritrovo di massoni, repubblicani, socialisti, anticlericali e spiriti liberi torna a farsi narrazione. Perché da pochi mesi ha una nuova guida e con essa un nuovo inizio. A raccogliere l’eredità di un secolo è Maddalena Bertulli, che non parla di gestione ma di "narrazione comunitaria": il suo progetto è far rivivere il ruolo culturale che, nelle cronache dell’epoca, rese il Caffè delle Scienze un simbolo di fermento e dibattito. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it