Passeggiata Dalla valle alla villa

Veronasera.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A cura di Ecomuseo Aquae Planae e Parco Valle del Menago, domenica 14 dicembre dalle 9, viene proposto un percorso a piedi di circa 5 km nel cuore autentico di Bovolone, tra natura, storia e spiritualità.  Dalla quiete del Palazzo Vescovile al paesaggio incontaminato del Parco Valle del Menago. 🔗 Leggi su Veronasera.it

