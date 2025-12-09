Passeggiata Dalla valle alla villa
A cura di Ecomuseo Aquae Planae e Parco Valle del Menago, domenica 14 dicembre dalle 9, viene proposto un percorso a piedi di circa 5 km nel cuore autentico di Bovolone, tra natura, storia e spiritualità. Dalla quiete del Palazzo Vescovile al paesaggio incontaminato del Parco Valle del Menago. 🔗 Leggi su Veronasera.it
